Siete establecimientos centenarios cierran en Pamplona en dos años

Cruzar el umbral de un comercio centenario implica una especie de retroceso al pasado. Un viaje al que uno puede aferrarse gracias a esa decoración que perfila cómo fueron aquellos primeros años de venta al público. Estanterías cargadas de recuerdos, placas, diplomas, figuras de tinte casi desconocido para las nuevas generaciones. Todo detalle lleva aparejado un instante de esa historia sobre la que cabalgamos a diario.

Por ello, que un local de estas características se vea abocado a echar el cierre, supone mucho más que un negocio que deja de funcionar. Acarrea borrar parte de ese legado que, de una u otra manera, a todos nos han contado. Y dentro de las complicaciones habituales para mantenerse en la vanguardia, la pandemia no ha hecho sino empeorar una tesitura delicada cuantos menos. De ahí que el abandono de hasta siete comercios centenarios en apenas dos años haya alcanzado de lleno el salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona.

Casa Ataun, Torrens, La Algodonera, mercería Mari Carmen y Elizburu lo hicieron en 2020; mientras que La Perla Vascongada cerró en enero de 2021; y el mítico Café Roch hace apenas unas semanas. Nombres más que conocidos en el centro de la ciudad y sobre los que EH Bildu quiso hacer hincapié.

DE LADO A LADO

Para ello, instó al área de Comercio y Turismo a establecer un censo de establecimientos centenarios, así como acotar los criterios, catalogar e incentivarlos. “Hasta la fecha no han hecho nada, no nos han dado información al respecto y seguimos igual que como estábamos”, reivindicó Beloki. El discurso fue aumentando en intensidad y no faltaron las acusaciones: “Actúa con prepotencia para tapar su ineficacia”. Y tildó de “urgente” que Pamplona cuenta con una normativa que ampare a este tipo de locales.

Para Ana Elizalde, la información era más que manida. “No se lee las actas ni me escucha”, espetó la de Navarra Suma. “Con una pandemia de por medio, no es prioridad del área en absoluto”, alertó, asegurando que ya tienen un elenco de comercios centenarios actualizado hasta enero de 2020. “Queda el resto, pero no podemos darle preferencia puesto que hay cantidad de trabajo, como se ha visto en la campaña de bonos, ferias, la rehabilitación del mercado del Ensanche...”, enumeraba la presidenta de la comisión.

La declaración salió adelante con el claro apoyo de PSN y Geroa Bai, quienes entendían la necesidad de seguir un plan de acción.