El incendio que devoró el Teatro Gayarre

Todo apuntaba a un “cortacircuito” (sic) que se habría iniciado, según informaba Diario de Navarra el 22 de noviembre de 1968, en los interruptores de la luz que habrían prendido “las mujeres de la limpieza”. A las 8.20 horas de la mañana se declaró el fuego en la parte trasera del coliseo, donde se ubican escenario y camerinos. “Se extendió rápidamente y en pocos minutos quedó destruido el escenario, el foso y el instrumental de los músicos, los camerinos y tres filas de butacas. Igualmente se quemaron parte del vestuario de la compañía lírica del Teatro de la Zarzuela de Madrid”, publicó el periódico al día siguiente.

numerosos vecinos y curiosos desde primeras horas de la mañana. Gracias a que el Ayuntamiento pamplonés había comprado meses antes una escalera para el Parque Municipal de Bomberos, se pudo rescatar con vida a cuatro vecinos de la cuarta planta. "Hemos salvado cuatro vidas. Eso es para todos nosotros lo más importante. Hemos rescatado a cuatro personas de las llamas. También logramos salvar el vestuario de la Compañía. Y el resto, salir al paso del fuego", explicaba el señor Corrales, jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal. El incendio, tercero en la historia del teatro , congregó a

Pero los daños materiales fueron cuantiosos. Aunque se logró salvar gran parte del vestuario de la zarzuela, no así el piano Steinway de la entonces Orquesta Santa Cecilia, valorado en 500.000 pesetas de entonces, y el instrumental de la entidad, unas 200.000 pesetas. El secretario de la Orquesta, Anselmo Gallego, tras conocer el incendio y la pérdida de aquel piano excelente actuó con tranquilidad. “Me he enterado del incendio y de sus consecuencias, he venido a casa, me he tomado un whisky y he comenzado las gestiones para adquirir otro piano. Una Filarmónica sin un buen piano propio es inconcebible”, declaró. No es difícil imaginarle blandiendo un pitillo y sorbiendo de un trago largo el licor antes de encargar un nuevo instrumento.

El arquitecto Miguel Gortari diseñó el nuevo teatro con un presupuesto de 15 millones y muchas medidas antiincendios. “Si se quema este Teatro, se tiene que quemar Pamplona entera”, aseguró.