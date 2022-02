El Juzgado de lo Social Nº2 de Pamplona ha sentenciado que tres trabajadores de los equipos preventivos de infancia y adolescencia que desarrollaban su trabajo en la Txantrea, en la asociación Sinarzubi, deben ser considerados como subrogados del Ayuntamiento. Como se recordará, el actual equipo de gobierno municipalizó el 1 de enero de 2021 el servicio de atención a la infancia a través de una nueva entidad gestionada desde el propio Ayuntamiento, de nombre COworkids. Hasta entonces, esta labor la desarrollaban asociaciones de barrio cuya prestación de servicios terminó con al final del contrato, el 31 de diciembre de 2020. El cambio en la gestión se aprobó con los votos de Navarra Suma y del PSN.

La sentencia acoge a los tres trabajadores en su demanda de ser considerados como trabajadores subrogados, de acuerdo, según el dictamen, a la Ley Foral de Contratos Públicos, artículo 67.4. “ En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta ahora venía siendo prestado por un operador económico, estará obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, que se mantendrá en el puesto de trabajo hasta que las plazas sean objeto de cobertura mediante la normativa de función pública que resulte de aplicación”, recoge dicho artículo.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a readmitir a los trabajadores. Pero según confirmaba el martes María Caballero, concejala de Servicios Sociales y área que asumió la municipalización del servicio, el Consistorio optará por indemnizar a los tres trabajadores y anuncia, asimismo que recurrirá la sentencia.

DIFERENTES CRITERIOS

Según la información facilitada el martes por el Área de Servicios Sociales, el Ayuntamiento se ha enfrentado a otros procesos similares con extrabajadores de los equipos preventivos, en este caso de otro barrio pamplonés, y en los que la justicia ha dado la razón el Consistorio. “El otro Juzgado de Pamplona se centró para la valoración de la sucesión de empresa en la normativa laboral (artículo 44 del ET) así como la Jurisprudencia del Supremo y comunitaria en materia de sucesión de empresa, concluyendo que no había sucesión de empresa y como tal no condenaba al Ayuntamiento a subrogarse el personal”, expresaron el martes.