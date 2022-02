Piden en Pamplona protección de los perros de caza en la nueva Ley de Bienestar Animal

Varias decenas de personas, algunas de ellas acompañadas de sus mascotas, se han concentrado este domingo en el centro de Pamplona para pedir el final de la actividad de la caza y la protección de los perros usados en esta actividad, que exigen que se regule en la nueva Ley de Bienestar Animal en ciernes.

La convocatoria había sido planteada a nivel nacional por la plataforma NAC, compuesta por más de 200 asociaciones contrarias a la caza, y recogida por Libertad Animal Navarra para protestar en Pamplona, en esta ocasión con la vista puesta en la Ley de Bienestar Animal que prepara el Gobierno central, y que los cazadores pretenden esquivar para los perros con fines cinegéticos.

La plataforma rechaza que haya una segregación entre la normativa que protege a las mascotas domésticas y la que podría no afectar a los perros de caza, "contradicción dificilmente explicable y cuya consecuencia, seguirá siendo entre otras que muchos de ellos acaben abandonados o asesinados cuando dejen de ser útiles para los intereses humanos", han señalado.

Tras una pancarta con el lema "violencia no es respeto" en euskera y castellano, los concentrados han permanecido en la Plaza del Castillo con otras pancartas de menor tamaño con frases como "No soy tu trofeo", "La caza asesina animales, mata personas y destruye el medio ambiente" o fotografías de perros con frases como "No soy tu herramienta, siento hambre y dolor", "Exigimos igualdad ante la ley " y "Protección para todos".