Descontento entre los vecinos por la falta de acuerdo para Sarasate

Una vez más, la falta de entendimiento ha provocado la caída de otro proyecto en Pamplona. Hace unas semanas, Navarra Suma decidió suspender definitivamente la reurbanización del Paseo Sarasate tras no conseguir el apoyo de, al menos, algún grupo de la oposición, ya que no tiene la mayoría necesaria para sacar adelante la financiación de los 10,2 millones de coste previsto.

La clave ha estado en las diferencias sobre el proyecto, ya que la oposición siempre ha defendido modificar el paseo para que esté en una plataforma única. Una postura que el equipo de gobierno de NA+ , basándose en informes técnicos y varios estudios, considera que no se puede hacer sin talar los árboles existentes, por lo que se optaba por salvar el desnivel con rampas y escaleras.

Y esta falta de entendimiento en los despachos es algo que no gusta nada a los vecinos. “Creo que es un clásico la falta de entendimiento político. No han estado a la altura de la situación”, afirmaba Alberto Moreno airado, aunque, al mismo tiempo, consideraba que la reforma planteada no es necesaria y que el Paseo Sarasate está bien tal y cómo está.

Pero incidía en su crítica a la falta de acuerdo político. “Me parece una vergüenza de la oposición al Ayuntamiento, creo que eso está clarísimo”, añadía indignado Moreno.

Y es que algunos consideran que el principal damnificado es el ciudadano. “El sectarismo hace que siempre se lleven la contraria, y el pueblo suele ser el gran perdedor en estos asuntos”, añadía Pilar.

Álvaro Larraz hacía hincapié en este aspecto. “Al final es un tira y afloja, unos ceden en un lado y otros en otro, pero aquí se ve que nadie ha cedido”. “Nunca se ponen de acuerdo. Sus intereses individuales están por encima de los de los ciudadanos”, remarcaba Carlos, otro vecino.

MANTENER LOS ÁRBOLES

Además, otro de los aspectos que ponen de relevancia los vecinos es la importancia de mantener los árboles en este emblemático paseo de Pamplona. “Tienen que salvarse sí o sí, son emblemáticos. Para cuando consigues un árbol así de grande ha pasado mucho tiempo, da mucha pena tirarlo”, comentaba Moreno.

Una idea en la que insisten otros ciudadanos. “Quitar los árboles es inadmisible, es algo totalmente de referencia de Pamplona y de esta zona de la ciudad”, sostenía Juan José, que paseaba por el lugar. “ Si quitan los árboles de ahí -añadía Álvaro Larraz- sería quitar la esencia del Paseo Sarasate”.

¿OBRA NECESARIA?

Pero también surge el debate de si es necesario acometer esta reurbanización. “No creo que esta reforma sea necesaria. Yo creo que el Paseo Sarasate está bien así como está”, explicaba Pilar.

Alberto Moreno profundizaba más en este aspecto. “Creo que hoy en día, en la arquitectura en general, hay una obsesión con que todo tiene que estar estandarizado y uniforme, pero la zona es bonita y creo que no necesita esa uniformidad. No entiendo qué necesidad hay”, incidía.

Por su parte, Mila Arratibel, vecina de la zona, también daba su opinión al respecto. “Creo que simplemente sorteando zonas para que hubiese más acceso y con dos niveles se podría haber hecho a la perfección”, afirmaba.

Sin embargo, otros como Andrea Pérez piensan todo lo contrario. “Yo sí que creo que es necesario reformar el Paseo Sarasate. Al final, muchas personas mayores pasan a diario por ahí y puede ser peligroso”, reflejó.

Otro asunto que alguno de los vecinos señalaba como relevante es el cuidado de la zona ajardinada. “Sí que es verdad que se podría cuidar más la zona ajardinada. La hierba está pisoteada, en eso sí que se tendrían que centrar”, exponía Juan José.