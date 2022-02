Continuidad peatonal y calmado de tráfico para anexionar Yamaguchi

Diseñar significa mucho más que plantear una primera idea. Estrujarse la mente hasta dar con la tecla definitiva implica, en cantidad de ocasiones, que esa idea original que podía parecer rompedora termine por no satisfacer las expectativas. De ahí que, cuando hablamos de una ciudad, el esquema de cómo quedarán calles y barrios termine por determinar, casi al instante, la impronta sana y segura del municipio en cuestión. Y Pamplona no es una excepción.

La creación de una plataforma a idéntica cota entre acera y calzada en la calle La Rioja siembra un precedente de cómo podrían anexionarse espacios para que peatones y ciclistas sientan que esa seguridad que se les promete a diario se cumpla en tiempo real. Hace apenas unos días que este nuevo enclave entre plaza y parque de Yamaguchi, junto al entorno de la biblioteca, ha quedado abierto. Se han retirado las vallas que coparon enero y, a falta de pequeños detalles de pintura que se realizarán en primavera, Seguridad Ciudadana da por concluida una de sus apuestas de 2021.

El nuevo diseño, palpable a simple vista, establece dos zonas diferenciadas por pavimentos. Desde la parte más cercana a la rotonda con la avenida de Barañáin hasta prácticamente la mitad de la plaza, se mantiene un diseño a base de aglomerado asfáltico. En ese tramo, se ha ampliado la isleta del paso de peatones que contiene las columnas del porche de entrada y, por consiguiente, se ha reducido la anchura de la calzada en ambos sentidos. “Se potencia el calmado del tráfico”, dice el consistorio.

Una vez en la plaza, se ha creado un cruce con pavimento de adoquín de hormigón para resaltar el carácter más peatonal. A partir de la mitad de ese tramo y hasta la salida de la plaza, la pavimentación con adoquín de hormigón establece un área eminentemente peatonal, con bancos de hormigón en el lugar de plazas de aparcamiento.

​Estacionamiento El proyecto contemplaba que, en la zona del porche de salida, se mantuviera una línea de aparcamiento para vehículos y otra para motocicletas. Cada una en un sentido de la circulación.



Inversión Las obras han corrido a cargo de la empresa Construcciones Hermanos Lacunza, con un presupuesto de 199.712 euros.



Afecciones En la última fase de los trabajos, desarrollada durante estas últimas semanas, fue necesario cortar uno de los carriles de circulación, con las consiguientes afecciones al tráfico. Los cortes se produjeron cada vez en uno de los sentidos, de forma que los vehículos pudieran transitar por el carril alternativo.



Seguridad Esta actuación en la calle La Rioja forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento de Pamplona va a ejecutar en diferentes zonas para la mejora de la seguridad pasiva de la infraestructura viaria de la ciudad a través de pasos sobreelevados.

Apunte. El integrante principal

Quizá el truco radique en mirar un poquito más de cerca. Al invertir tiempo en observar, es sencillo descubrir que seguridad vial y diseño urbano van de la mano. De ahí que no basten políticas que anexionen retales de ideas. El proyecto debe ser común, transversal, que está de moda. Y no, no es baladí. Está más que comprobado que las ciudades más seguras del mundo comparten ingrediente principal. Es decir, cuentan con amplios sistemas de transporte colectivo, buenas condiciones para caminar y montar en bicicleta y registran un menor uso del vehículo privado para distancias cortas. De ahí que, para ir conectando intenciones para que Pamplona no se aleje del trazado que nos marcan los países más avanzados de Europa, será imprescindible que las administraciones busquen simbiosis. La creación de una plataforma sin cota entre acera y calzada, un paso sobreelevado o el término que cada uno prefiera, sea, quizá, esa primera semilla que germine. El proyecto no es solamente de un ayuntamiento, ni de un barrio particular. El cambio lo tenemos que asumir como nuestro, intentando aportar ese granito de arena que, junto al resto, será sustancial.

Opiniones para todos los gustos

Las obras en la plaza Yamaguchi se han convertido en el centro de las miradas de vecinos y paseantes desde que arrancaron a finales del año pasado. Ciclistas, peatones y hosteleros difieren en su opinión respecto a este proyecto, promovido por el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. Eso sí, el grueso camina en una misma dirección: parece que la seguridad podría incrementarse en este tramo de la calle La Rioja.

Personas que viven en esta zona o que acuden a disfrutar de un rato en las terrazas de los bares opinaron sobre el proyecto. La mayoría alegaron que las obras se han extendido más de lo debido, ya que las autoridades habían previsto que los trabajos finalizarían antes de enero.

Sin embargo, gran parte de los consultados alabaron la amplitud que se ha generado. Así lo decían José Antonio Tanco Nicolay y Chelo Jurio Lanas, uno de los tantos matrimonio del barrio. No obstante, también hubo quien lamentó la pérdida de sitios para aparcar.

Pese a todo, los ciclistas parecen ser los grandes beneficiados de esa menor presencia de tráfico. Rodrigo Rivera, ciclista de Mendebaldea, comentó que a partir de ahora será más seguro circular por la calzada y subir a la acera, porque no hay desnivel por el bordillo.

En el prisma hostelero, sin embargo, la opinión de era tan positiva porque se han perdido plazas de aparcamiento en la calle La Rioja que utilizaban los clientes. “Ahora se irán a bares que tengan aparcamientos más próximos”, valoró Christian Grande, del Orient Express. También añadió que las obras siempre molestan. “Hubiéramos agradecido más información, porque nadie nos ha preguntado nuestra opinión”. Miguel Senra, encargado del Don Pincho, declaró que “las obras nunca son buenas para el negocio, pero tampoco han molestado mucho”.