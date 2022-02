Pamplona convoca el Concurso Literario Infantil en las modalidades de cuento y cómic

Concurso Literario Escolar, dirigido a alumnado de Primaria (de 1º a 6º) y a estudiantes de primer ciclo de la ESO (1º y 2º), con domicilio o centro de estudios en cuento y cómic, tanto en castellano como euskera, con diferentes categorías según el curso que se estudie. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 29 de abril. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal. El Ayuntamiento ha convocado un año más el, dirigido a(de 1º a 6º) y a estudiantes de(1º y 2º), con domicilio o centro de estudios en Pamplona . Se convoca en las modalidades de, tanto en, con diferentes categorías según el curso que se estudie. El plazo de. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal.

Cada autor o autora podrá presentar un único trabajo por modalidades, de tema libre, redactado en castellano o euskera, original y no publicado. El mismo trabajo no se podrá presentar en ambos idiomas. La modalidad de cuento establece cuatro categorías: la A para alumnado de 1º y 2º de Primaria; la B para 3º y 4º de Primaria; la C para escolares de 5º y 6º de Primaria; y la D para estudiantes de 1º y 2º de la ESO. La modalidad de cómic cuenta con dos categorías, A y B, para 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO, respectivamente.

Los cuentos de la categoría A tendrá una extensión máxima de dos folios por una cara, incluyendo ilustraciones; los de la categoría B se amplían a tres folios; los de la C a cuatro folios; y los de la D a un máximo de 6 folios, por una sola cara y con posibilidad de ilustraciones. En el caso de los comics, la categoría A puede presentar trabajos con un máximo de tres folios, en formato DIN-a4 o tamaño proporcional y la categoría B, un máximo de 4 folios con las mismas características.

PLAZOS Y PREMIOS

Cada trabajo se presentará en un sobre sin identificación alguna y rotulado con el concurso ‘Certamen Literario Infantil del Ayuntamiento de Pamplona’, idioma, modalidad, categoría, título del trabajo y lema o seudónimo. Dentro se incluirá otro sobre cerrado, rotulado con el lema o seudónimo, que contendrá los datos personales (nombre, apellidos, dirección, teléfono, curso y colegio) del autor o autora. Los trabajos los pueden presentar tanto las personas interesadas como los centros educativos y siempre en formato papel. Se remitirán al área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud en la calle Descalzos 72, código postal 31001 de Pamplona.

El primer premio de cada una de las categorías consiste en un lote de material escolar por valor de 200 euros para el autor o autora que haya presentado el trabajo ganador y un lote de material escolar por importe de 250 euros para el colegio en el que esté matriculada la persona participante. Los segundos y terceros premios están dotados con un lote de material escolar para el autor o autora por importe, respectivamente, de 150 y 100 euros.

Las bases establecen como criterios para fallar el concurso los mismos que se valoran en las pruebas de evaluación que realiza el alumnado escolar cada curso. Se tendrán en cuenta aspectos como la presentación y ortografía; coherencia y estructura de la historia (creación y tratamiento de los personajes); corrección gramatical y riqueza léxica; originalidad, creatividad y verosimilitud; elementos literarios y extraliterarios; y otros recursos del lenguaje del cómic en esa modalidad concreta.