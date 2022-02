con el apoyo del PSN, sendas propuestas de declaración de EH Bildu y Geroa Bai en las que se reprueba al alcalde El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este jueves,sendas propuestas de declaración de EH Bildu y Geroa Bai en las que se reprueba al alcalde Enrique Maya , de Navarra Suma, por sus declaraciones "xenófobas" en relación con los supuestos delitos de menores no acompañados.

El PSN había presentado también una propuesta para la reprobación del alcalde, pero la ha retirado a cambio del voto favorable de los dos diputados de UPN a la reforma laboral, ha explicado en el pleno la portavoz del grupo socialista, Maite Esporrín, aunque finalmente los dos regionalistas han votado en contra en el Congreso, desoyendo la decisión de la dirección del partido

En el debate de las propuestas, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asirón, ha destacado que la situación en otros países lleva miles de personas "a dejar sus casas y embarcarse en una aventura arriesgada que muchas veces termina mal" y "muchas de esas personas son niños y niñas, menores de edad".

"Los que ustedes denominan 'menas' son exactamente iguales a nuestros hijos e hijas", ha afirmado Asirón, quien ha instado a "no alimentar nunca discursos xenófobos o que puedan incitar al miedo, a la desconfianza o al odio".

Asirón ha indicado a Maya que "usted decidió poner a estos jóvenes al ojo del huracán llevado por sus prejuicios, y lo hizo por xenofobia". El discurso del alcalde, ha declarado, "está absolutamente atravesado de racismo".

Para el portavoz de EH Bildu, "criminalizar a menores, a niños y niñas por cálculo electoralista" supone "un punto de no retorno de su nefasta alcaldía".

Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha asegurado que lamenta que el alcalde haya participado de una "campaña de xenofobia y racismo" y ha considerado que Maya "debería rectificar" por prudencia, ya que "ha puesto en el centro de la diana a menores y además utilizando la palabra mena".

El concejal no ha negado "que haya problemas con la gente joven" en Pamplona, pero "las cosas no se resuelven de esta manera", y ha resaltado que "los datos nos dicen que nuestra ciudad no tiene ningún índice anormal de inseguridad ciudadana". Leuza ha pedido al alcalde que "no estigmatice a un colectivo, que las armas las carga el diablo".

El alcalde Enrique Maya, tras señalar que "ustedes se han inventado lo que yo dije", ha apuntado que, según datos de Policía Municipal, en el segundo semestre de 2021 las denuncias por delitos de robo con violencia e intimidación han subido un 33 % en relación a 2019.

En esos delitos, ha dicho, se vieron implicadas 57 personas, 17 de ellas menores. De los 57 implicados, 10 eran nacidos en España y 47 eran extranjeros. Además, ha agregado, de los 17 menores de edad, cinco eran menores no acompañados y dos eran mayores.

Maya ha considerado que las administraciones públicas "somos responsables de nuestras competencias y, de esos menores no acompañados, el responsable es el Gobierno de Navarra".

"Ustedes saben que lo que he dicho es cierto", ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que en Pamplona "la percepción de inseguridad existe y ustedes como siempre quieren esconder la cabeza debajo del ala". La "verdadera xenofobia", ha dicho, "sería no abordar ese problema".

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, visiblemente enfadada, ha afirmado que lo sucedido es "increíble pero cierto", ya que se les ha pedido el "gran esfuerzo" de apoyar modificaciones presupuestarias por 27 millones de euros, retirando sus enmiendas, y de no presentar tampoco su propuesta de reprobación, "porque ustedes iban a votar a favor de la reforma laboral".

Sin embargo, "ustedes no son personas de palabra", ya que los dos diputados de UPN han votado en contra, ha subrayado la concejal socialista, quien ha aseverado que "nos arrepentimos una vez más de creer en su palabra".

Tras preguntarse "cómo se puede engañar de esta manera", Esporrín ha estimado que "ya basta de tomarnos el pelo" y ha opinado que, después de lo sucedido en el Congreso, "se les tenía que caer la cara de vergüenza a todos ahora mismo".

Esporrín ha anunciado el apoyo a las declaraciones de reprobación, porque "nos han dejado en una situación vergonzosa y vergonzante por su parte".

"Ustedes han perdido toda credibilidad", ha señalado la portavoz socialista al alcalde.