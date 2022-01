Los fondos Next Generation financiarán con 1,9 millones de euros a los mercados municipales y a zonas urbanas comerciales de Pamplona

El plan de apoyo a los mercados municipales y a las zonas urbanas comerciales de Pamplona presentado por el Ayuntamiento a la convocatoria de los fondos Next Generation recibirá 1,9 millones de euros para su desarrollo durante este año. Se trata de un plan integral con 5 ejes de trabajo, 14 líneas de actuación y 26 medidas concretas, que apuesta por la mejora de la competitividad, principalmente a través de la digitalización, por incentivar y sensibilizar a la población sobre el consumo en comercio local y por la mejora de la accesibilidad tanto física como sensorial de las áreas urbanas de mayor densidad y dotación comercial.

La propuesta del Ayuntamiento alcanzaba un presupuesto total de 2.887.585 euros (IVA incluido). La resolución de concesión de ayudas admite como presupuesto financiable 2.386.439 (el presupuesto sin IVA), de los que los fondos Next Generation financiarán un 80%, es decir, 1.909.151,20 euros. El Ayuntamiento de Pamplona asume la financiación restante para poder llevar a cabo todas las actuaciones que se recogen. Según la propia convocatoria de los fondos Next Generation en esta rama de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales y comercio no sedentario, las inversiones y gastos financiados previstos deben realizarse entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. Los cinco ejes en los que se estructura el programa son ‘Mercados municipales’, ‘Desarrollo Económico y Competitividad’, ‘Transición Energética y Sostenibilidad’, ‘Dinamización y Promoción Comercial’ y ‘Urbanismo Comercial’.

Las actuaciones incluidas en este plan prestan también atención a la modernización de los mercados municipales y a su promoción a través de un plan de marketing específico, con la obra de reforma prevista en el Mercado del Ensanche para mejorar su sistema de climatización y obtener un uso más eficiente de la energía. Incluye, asimismo, medidas orientadas a frenar el incremento de locales vacíos en zonas comercial o, en su defecto, a paliar los efectos perniciosos de las vacantes comerciales en las calles de la ciudad. Se plantea una mejora de las prestaciones del ya existente Observatorio de Comercio Urbano (GeoPamplona) y la formación del personal técnico de las asociaciones de comerciantes para extender el uso de esta herramienta digital y monitorizar mejor los locales vacíos y la oferta ‘mix’ comercial de los ejes comerciales urbanos prioritarios.

Este plan de apoyo se ha diseñado inspirándose en el Plan Estratégico del Comercio de Pamplona 2017 – 2021, que debía ser actualizado atendiendo al escenario pospandemia. Asimismo, se han incorporado actuaciones contempladas en la Agenda Urbana de Pamplona – Estrategia 2030 y en la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático de Pamplona. De esta forma, se pretende situar al sector comercial de Pamplona como un sector estratégico en la trayectoria de la ciudad en su desarrollo sostenible a largo plazo.

ACTUACIONES EN MERCADOS Y EN COMPETITIVIDAD

El eje ‘Mercados municipales’ recoge 3 actuaciones y 7 medidas concretas. En digitalización y comunicación, se establece la elaboración de un Plan de Marketing de los Mercados, la instalación de un Punto de Entrega Inteligente en el mercado del Ensanche, la implantación de redes wifi en los mercados y la colocación de señalética y pantallas digitales. En lo referente a adaptación al cambio climático, se incluyen las obras de reforma del Mercado del Ensanche para mejorar su climatización y la formación y sensibilización a los puestos de los mercados para reducir residuos y consumos. En las medidas de diseño y embellecimiento de los mercados, se apuesta por el adecentamiento de los locales exteriores del Mercado del Ensanche.

El segundo eje, ‘Desarrollo Económico y Competitividad’, agrupa 3 actuaciones y 4 medidas previstas. Dentro de los incentivos al consumo en negocios locales, se menciona un sistema de bonos digitales descuento para las campañas PamplonUP, así como otras campañas y promociones de apoyo al comercio de barrio. Se promueve un servicio de asesoría comercios en soluciones digitales a través del proyecto CORE en el que ya participa el Ayuntamiento. Para la mejora del mix comercial se incluye la herramienta digital GeoPamplona para informes del Observatorio Urbano de Ejes Comerciales.

SOSTENIBILIDAD, DINAMIZACIÓN Y URBANISMO COMERCIAL

En el eje de ‘Transición energética y sostenibilidad’, se plasman 2 actuaciones y 3 medidas. En la actuación vinculada a la adaptación al cambio climático y la economía circular, se vuelve a insistir en la formación y sensibilización a los comercios para reducir consumos y residuos. Para mejoras en la eficiencia energética, se busca potencias el servicio de asesoría para el comercio urbano y la formación y sensibilización a los comercios ubicados en ejes prioritarios.

El eje ‘Dinamización y Promoción Comercial’ cuenta con 3 actuaciones y 6 acciones. Se habla de campañas de promoción en zonas comerciales de alta intensidad, que incluye la campaña de Navidad. También de actividades de dinamización, con eventos habituales como el Día del Libro y la Flor, el Mercado Medieval de los Tres Burgos, la Semana del Producto Local o la Feria de Navidad. En cuanto a comunicación, se promueven campañas de sensibilización y apoyo al comercio local.

Por último, el quinto eje, ‘Urbanismo Comercial’ agrupa 3 actuaciones y 6 medidas a realizar. En la actuación para la consolidación de ejes comerciales en zonas de alta densidad, se recogen inversiones para posibilitar nuevos usos a locales comerciales vacíos de propiedad municipales y el embellecimiento y ornato de locales vacíos de ejes comerciales prioritarios. En la mejora de la accesibilidad y la movilidad, se apuesta, por una parte, por la reurbanización y/o ensanchamiento de aceras y mejora de accesos en ejes comerciales urbanos y, por otra, por inversiones de mejora en la accesibilidad universal con señalética comercial digital accesible. Las medidas de diseño y embellecimiento urbano plasman dos medidas relacionadas con inversiones en elementos de ornamentación urbana y también con la adquisición de mobiliario urbano para la instalación en vía pública.

PERSPECTIVA DEL COMERCIO EN PAMPLONA

Pamplona cuenta con un total de 2.370 actividades de comercio al por menor, repartidas por los trece barrios de la ciudad, según los datos de altas en el IAE de mayo de 2021. Nueve de esos trece barrios cuentan con la existencia de una asociación de comerciantes activa y con presencia en la Mesa Técnica de Comercio, por lo que se consideran las áreas comerciales urbanas de la ciudad. El comercio asociado de Pamplona agrupa a cerca de 600 establecimientos minoristas (el 25% sobre el total actividades). No hay actualmente asociación en los barrios de Azpilagaña, Buztintxuri, Etxabakoitz y Milagrosa.

Las actuaciones del presente plan se orientan especialmente a los mercados municipales y a las áreas comerciales del Casco Antiguo y Ensanches. Estas dos zonas suman casi la mitad de la superficie comercial de la ciudad (un 48%) además de ser el centro urbano geográfico. Al mismo tiempo, dentro del resto de las zonas comerciales, se han definido ejes comerciales prioritarios para preservar y asegurar una presencia equilibrada de comercio de proximidad en todos los barrios de la ciudad. Los tres mercados municipales de Pamplona, por su parte, cuentan con un total de 111 puestos.

En la última década, el número de comercios activos se ha reducido en un 22%, con un descenso del 31% en la superficie de comercio al por menor. El número de locales vacíos en planta baja se ha incrementado en los últimos diez años en casi todos los barrios de Pamplona, subiendo de 1.634 locales en 2011 a 1.910 locales vacíos en 2021, un 17% más. A pesar de estos datos, las actividades del comercio minorista siguen suponiendo un 35% del total de actividades económicas en planta baja de Pamplona.