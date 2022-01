Es un skyline distinto al que contemplaba José Luis Elizondo Álava en su juventud en Toronto (Canadá), con su torre CN de 553 metros, la más alta del mundo. José Luis, nacido allí hace 50 años, esen busca de una vida mejor, pero hace 20 años decidió hacer el camino inverso. “Primero me dediqué a dar clases de inglés, pero con esta profesión el banco no me concedía hipoteca, así que por una temporada fui operador de tráfico internacional. Una vez que conseguí la hipoteca volví a la clases de inglés, principalmente en empresas como Gamesa, Seinsa y también en el Gobierno de Navarra”, comenta. Sin embargo, de siempre le ha tirado la hostelería, así que hace tres años alquiló el Kiliki. “Vivo aquí cerca. Me he pasado media vida en los columpios de la plaza con mi hijo”, comenta.