Pasos elevados que "duelen" a los clientes de taxis adaptados

Jaime Sagardoy, taxista en Pamplona desde hace quince años, sobre el paso elevado de la calle Monjardín, frente al colegio del mismo nombre. Lo considera "excesivamente molesto" y desproporcionado respecto del tiempo en que se utiliza y las razones las aporta en su primera frase. No es el único paso elevado o resalto que considera mal diseñado en la ciudad. Enumera una lista gruesa y hace hincapié en las personas con movilidad reducida, lesiones o pacientes. "Lo pasan realmente mal, procuramos pasar lo más despacio posible, pero tampoco puedes cruzar toda la ciudad a 10 por hora, y cada vez hay más elementos de este tipo", explica. Pueden ser 350 momentos de una hora cada uno al año y supervisados la mayoría por la Policía Municipal, frente a 365 días todas las horas del año".

Sagardoy es uno de los taxistas de Teletaxi San Fermín y conduce uno de los 20 vehículos Eurotaxi del grupo, adaptados para personas con discapacidad, que pueden transportar viajeros en silla de ruedas. De ahí su preocupación con la proliferación de este tipo de reductores de velocidad en distintas zonas de Pamplona y también de la Comarca, en Zizur, Villava o Barañáin, menciona. Subraya que no está contra de los reductores, pero cuestiona el diseño de algunos de ellos. “Todos los que tienen vértice resultan muy molestos para los viajeros que sufren de la espalda”, explica y apunta que, de entre la variedad de modelos, el mejor es el conocido como lomo de asno “porque reduces la velocidad sin brusquedad, de manera más paulatina”. El resto no le acaban de convencer, ni los guardias dormidos, ni los cojines berlineses... “No, hay algunos realmente desproporcionados y es complicado cruzarlos bien, al menos a mí me lo parece y es algo que me ronda en la cabeza desde hace tiempo”, apunta este profesional del volante, quien recientemente hizo público su punto de vista.

Comenta, por otro lado, lo descuidadas que están las travesías urbanas en Pamplona. Apunta algunos de los tramos negros, en su opinión: “La avenida de Cataluña desde el aulario de la Universidad Pública de Navarra es un desastre; la avenida de Bayona la han arreglado dos veces a petachos, en Sancho el Fuerte los árboles han crecido tanto que las raíces han dañado el asfalto”, describe algunas situaciones con las que se encuentra a diario. Menciona también las zonas adoquinadas. “Hay muchas cosas que no acabas de entender, pero últimamente están poniendo muchos pasos, sin orden ni concierto, todos diferentes y mal planteados porque las consecuencias son graves, no solo para los vehículos, que también, sino para las personas que los utilizan, al menos las más vulnerables”, sostiene.

Mª Luz Sanz, presidenta de Cermin Navarra: “Sería interesante unificar modelos”

María Luz Sanz Escudero es presidenta del Cermin, comité de representantes de personas con discapacidad en Navarra. Consultada respecto de los pasos elevados en Pamplona y la Comarca, indicaba que “la historia es que estos reductores de velocidad son para lo que son y tal vez si los pones muy suaves no cumplen su función”. En todo caso reparaba en que algunos modelos son un contratiempo “no solo para los Eurotaxi, sino también para las rampas de las villavesas, que a veces se deterioran”. Pero incide en otro asunto, el hecho de que cada ayuntamiento elija un modelo diferente e incluso más de uno, como sucede en Pamplona.

“No sé si además se podría hacer algo de manera consensuada en Pamplona y la Comarca, sería interesante”, señalaba y añadía: “Optar por un mismo modelo y que sea el menos lesivo posible”. “Nosotros tampoco tenemos una posición en ese sentido, es una decisión a consensuar, que la Administración con el transporte público decidieran cuál es el mejor modelo para equilibrar la funcionalidad y la racionalidad de los pasos elevados”, precisaba.