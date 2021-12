Pamplona impulsa un Plan de Accesibilidad para integración de personas con discapacidad

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles 29 de diciembre la licitación de la redacción de un Plan de Accesibilidad de carácter estratégico, dimensión de ciudad y vocación integral, que buscará recoger a todas las personas con dificultades funcionales diversas y las necesidades sociales en diferentes etapas de la vida, de cara a lograr la plena inclusión de toda la ciudadanía. Una inclusión no solo para los espacios físicos, sino también para todos los productos y servicios del Consistorio, entendida como la obtención de una igualdad de oportunidades efectiva que garantice la plena autonomía de las personas con discapacidad, pero también de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran con limitaciones vinculadas a sus diferentes momentos y necesidades vitales.

El texto que se redacte revisará y actualizará el Plan de Accesibilidad de la Ciudad, aprobado en el año 2001. La evolución social, técnica y legal hace necesario redefinir los términos y los contenidos de ese plan, realizar un diagnóstico de necesidades y avanzar hacia nuevas medidas. Este esfuerzo de la institución es una tarea transversal que se incardina en la Estrategia 2030-Agenda Urbana de Pamplona, un plan a largo plazo que pretende el desarrollo urbano equilibrado, sostenible, competitivo e Integrado de Pamplona.

En este primer paso, el Ayuntamiento ha aprobado destinar inicialmente 55.000 euros a la redacción de un Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la Ciudad de Pamplona (2022/2026). El documento deberá establecer aquellas medidas que se deban realizar para lograr la accesibilidad, con su presupuesto y jerarquizadas para su progresiva implantación, de forma que se asegure la mejora efectiva de las condiciones de accesibilidad integral en la ciudad. El Plan se lidera desde el Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, porque el principal elemento sobre el que se va a trabajar es el entorno urbano y edificado, aunque será necesaria la implicación de otras áreas ya que el plan también contempla la digitalización del entorno y las relaciones entre la administración y la ciudadanía y el conjunto de servicios que ofrece el Ayuntamiento.

DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DIFUSIÓN

La licitación, que tiene un total de 100 puntos en concurso, otorga un máximo de 50 a la propuesta técnica, otros 40 como máximo a la oferta económica y los 10 restantes a la presentación de criterios sociales por parte de las empresas que concurran. La memoria técnica que se presente por parte de las licitadoras deberá plantear un diagnóstico del estado actual, el diseño de propuestas y medidas de actuación según las herramientas y la metodología adecuada para llevarlas a cabo y, finalmente, una estrategia de implantación del plan en la que deben contemplarse sistemas de comunicación y participación de la ciudadanía. El resultado deberá ser un Plan Estratégico de Accesibilidad Integral y tendrá que incluir la propuesta de vías y materiales adecuados para divulgarlo.

Participación y comunicación son elementos que se valorarán de forma clara puesto que el Ayuntamiento considera fundamental, no solo la solvencia técnica para alcanzar la excelencia en materia de accesibilidad universal del entorno físico y virtual, sino que se logre la efectiva involucración del personal técnico municipal y del conjunto de la sociedad. Entre los objetivos marcados está que tanto las entidades públicas y privadas presentes en el municipio como la ciudadanía en general eleven significativamente la conciencia sobre un diseño universal de soluciones inclusivas para todas las necesidades.

El plazo de presentación de ofertas será de un mínimo de 15 días desde la fecha de publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra con las bases que se estipule en la publicación.

PAMPLONA, PARA TODOS Y TODAS

La Carta Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad incide precisamente en el concepto de plena integración, entendida como la igualdad de oportunidades efectiva para las personas con diversidad funcional en relación al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, se trata de garantizar para ellas la plena autonomía; en esencia, que no encuentren más dificultades que las demás personas por su condición y que sea el ambiente el que se adapte para que a través de la discriminación positiva estas personas no presenten dificultades en el desempeño de su vida cotidiana. En este aspecto, se trata de trabajar en movilidad, vivienda, relaciones con las administraciones, salud, educación, trabajo, familia, relaciones sociales, cultura, deporte, ocio, etc.

Las medidas del Plan tendrán que ponerse en contexto en una ciudad en continua transformación para resolver los retos ambientales y sociales a nivel global y a nivel local y de los que las personas con discapacidad deben poder ser también partícipes y estar plenamente integrados.

El Plan de Accesibilidad Integral se enmarca por tanto en la estrategia de ciudad Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona, que a su vez responde a la contribución de Pamplona a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Dentro de esta estrategia se incluyen cinco directrices, entre las que destacan, en este contexto, la primera (“Pamplona verde, ecológica y comprometida con el clima” que tiene como primera línea estratégica “Pamplona por una movilidad saludable, sostenible, inclusiva y accesible”) y la segunda (“Pamplona socialmente inclusiva”, cuya primera línea estratégica es “Pamplona, ciudad integradora”).