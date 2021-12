La sustituta de Joxe Abaurrea (EH Bildu) podrá participar en el pleno de Presupuestos del día 30

Garbiñe Bueno Zabalza, sustituta de Joxe Abaurrea como concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, tomará parte en el pleno del 30 de diciembre en el que se votará el proyecto de Presupuestos elaborado por el equipo de gobierno de Navarra Suma.

De esta manera, tras confirmarse la llegada de las credenciales que habilitarán a Bueno para ser edil, EH Bildu garantiza que el proyecto será rechazado y que el alcalde "no podrá imponer el pucherazo que estaba planeando para sacar adelante unos Presupuestos obviando el sistema de mayorías que surgieron de las urnas”.

Bueno sustituirá a Abaurrea tras la renuncia de éste al alcanzar un acuerdo judicial que pone fin al contencioso abierto en 2019 por los incidentes que tuvieron lugar durante el chupinazo de ese año. Esta renuncia suponía un empate a 13 votos en el debate de Presupuestos, que podían ser aprobados con el voto de calidad del alcalde.

A juicio de EH Bildu, al alcalde "se le ha caído la careta al dejar claras dos cosas: en primer lugar, que para sacar rédito político no tiene ningún escrúpulo para acompasar intencionadamente el debate presupuestario a la situación de interinidad que lleva implícita la renuncia voluntaria de un concejal y, en segundo lugar, que para alcanzar sus objetivos partidistas está dispuesto a saltarse el principio de representatividad democrática surgido de las urnas tras las elecciones de 2019”.

“A partir de ahora es la ciudadanía la que tiene que llegar a sus propias conclusiones”, destaca.

Por su parte, Garbiñe Bueno, nueva concejala de EH Bildu, llega al Ayuntamiento con la intención de “trabajar todo lo que pueda por mejorar la vida de los y las iruindarras”.

Bueno se muestra “muy ilusionada” con la nueva etapa que se abre, ya que “es un privilegio poder trabajar por la ciudadanía”, aunque apostilla que “es injusto que para que pueda entrar yo haya tenido que presentar su renuncia un compañero que ha demostrado durante muchos años no sólo su inmensa capacidad de trabajo, sino su compromiso con la institución y con el proyecto político que impulsa EH Bildu”.

“Lo que sí garantizo es mi total dedicación y mi trabajo entusiasta y espero estar a la altura de mi compañero”, resalta.

Garbiñe Bueno Zabalza (Pamplona, 1977) es licenciada en Sociología por la UPNA (1999) y en Ciencias políticas por la UNED (2010). A nivel profesional, ha estado más de 10 años trabajando como educadora en el sistema de protección de menores.

Desde diciembre de 2016 y hasta finales de 2018 desempeñó su labor en el Ayuntamiento de Pamplona como técnica de Juventud. Desde esa fecha y hasta la actualidad, la nueva concejala de EH Bildu ha ejercido, también en el Ayuntamiento, como técnica de Acción comunitaria, desempeñando sus funciones principalmente en el ámbito de las personas mayores.

MAYA: "SE HA ACABADO EL TEATRO"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, una vez confirmado que Abaurrea podrá ser sustituido "se ha acabado el teatro" y ha criticado la actitud que han mantenido en los últimos días los grupos de la oposición, que le han reprochado la posibilidad de que en el pleno del día 30 salieran adelante los Presupuestos de Pamplona por la ausencia de un edil de Bildu.

Maya ha afirmado que "han montado una gorda con amenazas de mociones de censura, escenificando una salida del pleno, porque se apresuraron a decir que la nueva concejal no llegaba, ha sido un teatro absoluto para intentar blanquear a Abaurrea". "Quieren ser víctimas cuando han sido verdugos. Abaurrea pudo estar en el anterior pleno -en el que los grupos de la oposición abandonaron la sesión- y me piden a mi que respete el voto", ha criticado.

Así, insistiendo en la misma línea, Maya ha señalado que "se acabó el tema, ha sido un absoluto paripé con el que han querido tensionar la vida municipal, nadie ha pensado en los Presupuestos de Pamplona, se han apresurado a decir que no los iban a aprobar, cuando lo interesante hubiera sido debatir los Presupuestos".

Además, Maya ha dicho que, "pese a las presiones, estoy orgulloso de haber mantenido el criterio de que un delincuente no se le puede salvar la ausencia en el pleno".

Sobre la posibilidad de que la situación se reconduzca y se puedan aprobar los presupuestos reeditando el acuerdo con los socialistas, pese al rechazo ya anunciado por el PSN, Maya ha afirmado que "el PSN ha querido dejar a Pamplona sin Presupuestos por una pretendida falta de confianza". "Si le parecen bien los Presupuestos que los apoyen y si no que no los apoyen, pero desde el minuto uno se han apresurado a decir que no los iban a apoyar sin saber de qué iban los Presupuestos. Es política de la mala", ha lamentado.