Menos industria y más tiendas y restaurantes en Mutilva

El comercio minorista, la hostelería y los servicios no profesionales ganan peso en el polígono de Mutilva. Al abrigo del parque comercial Galaria, emprendedores y pequeños negocios han transformado naves industriales en tiendas de moda, de mascotas, de informática, de deporte o de comida preparada. Veinticinco empresas han solicitado licencia de actividad en el polígono en 2020 y 2021, la mayoría para actividades de comercio al por menor.

La gran mayoría de emprendedores coincide en que la cercanía con Pamplona y a Galaria, la cercanía con la ronda Este y su situación como zona de paso le hace especialmente atractivo. A esto se añade que los precios de los alquileres son más económicos que los de Galaria. La calle M, que une La Morea con la rotonda de cerámicas Ochoa, y la A, que conecta la ronda con Pamplona, son las más demandadas por su visibilidad y mayor afluencia de tráfico y viandantes. También tienen tirón la calle R, en la trasera del Leroy Merlín y Kiabi, así como la P, en la trasera de Conforama.

Cachet, de moda joven, fue de los primeros negocios retail que apostó por el polígono, en 2005. Este negocio familiar nació en 1992 en la calle Monasterio de Urdax. Luego se trasladó a Mendebaldea siguiendo la estela del Carrefour y finalmente a Mutilva. Hace una década también se instaló en el corazón comercial de Pamplona, en la calle Cortes de Navarra, pero cerró poco antes de la pandemia al encarecerse el alquiler. Roberto Solano está al frente de las dos tiendas situadas en la calle M, Cachet y Cachet Oulet. “Los locales son grandes, los alquileres contenidos y no hay problema para aparcar”, comenta. Cachet es una de las empresas que se ha beneficiado de las ayudas a la contratación que ofrece el Ayuntamiento de Aranguren. Actualmente tiene una plantilla de diez personas.

Unos metros más arriba se instaló en 2018 un veterano establecimiento pamplonés de moda, Cuadrado. Temporalmente está cerrado como consecuencia de la pandemia, por lo que atiende en la tienda de la calle Estella. El próximo negocio en abrir en esta cuesta será Sarribikes, que desde 2012 tiene una tienda de bicicletas en Sarriguren. Ocupa el local que dejó una tienda de maletas y bolsos.

A principios de año se instaló en esta misma calle Tumascota. Esta tienda de animales se trasladó de Galaria a Mutilva a una nave más amplia. Además de parking propio, el recinto alberga un parque indoor para llevar a cabo actividades. “Tenemos nuevas ideas de trabajo en el mundo de las mascotas. En el parque podemos enseñar a los dueños a mejorar sus habilidades con sus mascotas, explica José Miguel González, gerente de la empresa. El tejido de esta calle se completa con varias tiendas de mobiliario y el gimnasio Entrena a la Carta, abierto en 2016 por un grupo de licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

La calle A, la que vertebra el polígono, destaca la variedad de negocios, en especial de ocio, servicios y hostelería. Entre las novedades de este último año se encuentra el restaurante Sakura, de 2.500 m2, el taller de coches Inniauto y la escuela de padel Mundo Capitani.

Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés, el concejal de obras, Martín Labiano, admite que hay un problema de tráfico y confía en que la futura conexión de Mugartea alivie los atascos.

Más de una década con ayudas municipales a la contratación

Desde hace más de una década, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren ofrece ayudas a la contratación de personas desempleadas que estén empadronadas en el municipio. Al principio se exigía que fueran contratadas por empresas radicadas en el Valle de Aranguren y en 2012 se eliminó ese requisito. “Se trata de un plan pionero en la comarca de Pamplona que ha dado muy buenos resultados”, explica la concejala del servicio social, Consuelo Gallego.

Actualmente el consistorio tiene dos convocatorios de subvenciones dentro del Plan Interesa. Por un lado existe una ayuda única de 4.000 euros al autoempleo. Esta ayuda se incrementa en 300 euros para colectivos vulnerables. Para beneficiarse de esta subvención se exige llevar un año empadronado en el municipio, estar en situación de desempleo e inscrito en el Servicio Navarro de Empleo. No se exige que la actividad se desarrolle en el Valle de Aranguren. Una vez que se den de alta como autónomos están obligadas a mantener la actividad durante un año y tener una facturación mínima trimestral de 2.000 euros. En 2020 y 2021, el Ayuntamiento ha concedido 35 subvenciones al autoempleo.

La segunda convocatoria está dirigida a empresas que contraten a empadronados en situación de desempleo, inscritos en el SNE y en la bolsa de empleo del Ayuntamiento. La cuantía de las ayudas van desde los 2.000 a los 9.000 euros, dependiendo de la duración del contrato (superior a 6 meses, a un año o si es indefinido) y de la edad de la persona contratada (menor o mayor de 45 años). En el caso de contratos a jornada parcial, la subvención se prorratea. Para los contratos de formación o prácticas, la cuantía es de 2.000 euros. Las ayudas se incrementan en 300 euros si la empresa cumple determinados requisitos en materia de igualdad.

Las empresas beneficiarias se comprometen a mantener la plantilla durante la duración del contrato subvencionado. En estos dos últimos años 42 empresas han recibido esta subvención. De ellas, 24 están ubicadas en el Valle de Aranguren.

En cuanto al polígono de Mutilva, el consistorio también ha llevado a cabo mejoras en la iluminación y la pavimentación de calles con la finalidad de “amabilizarlo”.

Twice, de taller de coches a tienda de moda

Un taller de coches convertido en una tienda de ropa y complementos. Ese fue al reto al que se enfrentó Jin Ling, de 38 años, nacida en China y que lleva desde 2002 en Navarra. La familia de Jin inauguró en 2005 en bazar Number One en el centro comercial de Galaria. Fueron pioneros en este modelo de gran superficie con miles de productos de regalo, menaje, decoración, papelería, ferretería... Sin embargo, Jin tenía una inquietud, una tienda de moda. “Me encanta la moda, me gusta ir a desfiles y showrooms. El problema es que la gente asocia los chinos a ropa barata, de mala calidad y un poco hortera. Yo quería romper ese estereotipo”, comenta Jin. Para esta aventura emprendedora eligió una nave junto al Number One. Y le hizo una reforma integral con un decorador. “Ahora nadie se imagina que esta tienda con amplio escaparate era un taller de coches”, señala. La tienda se llama Twice y tiene una selección de ropa de París y de Italia. “También hay ropa fabricada en China pero de proveedores que cuidan los tejidos y terminaciones”, señala.

Impresoras 3D y cartuchos de tinta en un rincón del polígono

Innovaland 3D ha sabido adaptarse al mercado y a los espacios. Nació hace 15 años como Merkecartuchos, franquicia de cartuchos de tinta, pero ahora su grueso de negocio son las impresoras 3D. Hace un año cerraron sus tiendas del Ensanche y Itaroa y se concentraron en la travesía A del polígono. “Estamos escondidos pero nos encuentran. Además, sobre todo vendemos online por toda España”, señala Juan Feligreras, uno de los socios. Añade que “la pandemia ha impulsado todos estos cambios”.

j.c. cordovilla

Un traslado de Sarriguren a Mutilva

“En Sarriguren se nos ha quedado pequeño el local”. Los dueños de Sarribikes ultiman su traslado al polígono de Mutilva a una nave de 250 metros de exposición y taller y que tiene parking propio. La inauguración se ha ido retrasando debido a los problemas de materiales de construcción. Xabier Echávarri y Joseba López son los dueños de esta tienda de bicicletas inaugurada en 2021 en la calle Bardenas Reales. “Hemos mirado locales en Sarriguren y otras localidades, pero o eran muy caros o no se adaptaban a lo que buscábamos”, explica Joseba. Se van a la calle M del polígono, la que sube de La Morea. “Nos parece la calle más interesante por la visibilidad y por estar cerca de otros negocios como el nuestro”, comenta. Admite que le da pena dejar Sarriguren, donde han hecho una clientela fiel. “Estos últimos dos años han sido muy intensos. Del cierre en la pandemia pasamos al boom de la movilidad y después a los problemas de suministros. Ahora la cosa ya se ha estabilizado un poco”, comenta Joseba López.

j.c. cordovilla

Un obrador de empanadas argentinas con reparto a domicilio

Charo Domínguez, con años de experiencia en la gestión del sector de la hostelería, eligió una nave pegada al Conforama para el obrador de empanadas argentinas Las de Pichi, inaugurado en octubre. Las cocina su padre, Pichi Domínguez, antiguo entrenador de rugby. “Tenemos recogida en local, reparto a domicilio y distribuimos a otros establecimientos, así que nos pareció una buena ubicación por ser zona de paso y fácil de aparcar”, explica Charo.