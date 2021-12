Navarra Suma sostiene que el PSN "castiga a Pamplona con su 'no' a los Presupuestos"

"Nos temíamos el seguidismo que está haciendo el PSN en Pamplona a Chivite y sus acuerdos con Bildu, porque ambos partidos han iniciado desde hace meses una operación de castigo a Pamplona de la que el no a los presupuestos es un nuevo capítulo", han mantenido en una nota de prensa.

La coalición ha mostrado su rechazo nuevamente a la postura del PSN al modelo de financiación "impuesto por el Gobierno de Chivite". "Resulta increíble que la portavoz socialista de Pamplona celebre el recorte de la carta de capitalidad que priva de 5,5 millones de euros a la ciudadanía. ¿Cuál será el siguiente castigo del PSN a los pamploneses?", ha criticado.

Respecto a lo afirmado por el PSN sobre el cumplimiento de enmiendas aprobadas en el presupuesto de 2021, el equipo de Gobierno de NA+ ha defendido que "la inmensa mayoría de ellas, 24 de 26, están ejecutadas o en ejecución y ha recordado que las dos que restan han sido frenadas por los socialistas".

"Sus argumentos no tienen nada que ver con la realidad; los grandes proyectos de los que hablan, como Sarasate o los Caídos, los pararon ellos y la partida de Pío XII podía haberse ejecutado, transformando el entorno de la zona de la Clínica Universitaria, una obra para la que sí había proyecto, pero que también rechazaron", ha añadido.

Además, NA+ ha explicado que "no hay incumplimiento respecto a la pasarela de Labrit, ya que se retiró la partida y se está ejecutado con los recursos disponibles". "Tampoco el incumplimiento respecto a las viviendas de Nasuvinsa es tal, puesto que la concesión de la licencia es un acto reglado, no es una decisión política como quiere hacer ver el PSN. Así como el proyecto de la puerta de la cárcel, que está en manos de la Delegación de Gobierno; y el panteón, en las del propio Gobierno de Navarra", ha agregado. Así, ha subrayado que "solo intentan buscar excusas que no se sostienen para justificarse".

La coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos ha criticado también las palabras de la portavoz socialista, Maite Esporrín, que ha asegurado que ha perdido la "confianza" en el alcalde Enrique Maya. "Los resultados electorales demuestran en quién confían los pamploneses y las pamplonesas. Queda demostrado una vez más que los socialistas continúan de la mano de Bildu en cada decisión que toman en la operación de castigo a Pamplona. La supresión de la Carta de Capitalidad, el 'no' a los Presupuestos de 2022, ¿cuál va a ser la siguiente?", ha concluido.