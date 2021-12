Baccara, el nuevo disco bar de la calle Tejería

Baccara es el nuevo disco bar de música alternativa que abre este sábado en la calle Tejería número 40 de Pamplona . Toma el relevo al bar Txuribeltz-Ertz, que cerró hace dos años y medio. Al frente del nuevo establecimiento se encuentra Aritz Lázcoz, con amplia experiencia hostelera debido a los negocios familiares del Katos y Cavas en la cuesta de Labrit.

“Vamos a varias muchos estilo de música: indie, electrónica, alternativa, disco, de los ochenta y quizás hagamos alguna fiesta temática de trap, que está muy de moda entre la chavalería”, explica Lázcoz.

El local apenas lo ha reformado aunque su nuevo dueño pretende “ir cambiando alguna cosilla a partir de enero”. El local todavía no luce el cartel con el nombre. "Está encargado pero no ha llegado todavía". Se trata de un bar con licencia especial, por lo que puede abrir hasta las 4 de la madrugada en fin de semana. Destaca también su aforo para cien personas. “Sobre todo me atraía mucho la zona, de gran ambiente nocturno”, apunta. Junto al Baccara está el Nicolette, otro local mítico de la noche pamplonesa.

La inauguración del Baccara es este sábado día 18 con un vermú especial. En principio abrirá jueves, viernes y sábados desde el tardeo a las 17:00 horas. Ya cuentan con DJ y portero, “una figura esencial para controlar pasaportes covid, aforos y que nadie salga con bebida”. Más adelante la intención de Lázcoz es añadir algún espectáculo de música en vivo.