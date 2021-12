las huertas de Zokoa y Martiket sufrieron la entrada del agua, que también cubrió buena parte de la zona de Foro Europeo. Durante la mañana, además, el tráfico desviado por el corte de carreteras en la comarca causó retenciones y atascos en la localidad. La riada no impactó en Huarte con la misma intensidad que lo hizo en las vecinas Villava y Burlada, pero aun así los daños fueron considerables. Las instalaciones deportivas Ugarrandia ysufrieron la entrada del agua, que también cubrió buena parte de la zona de Foro Europeo. Durante la mañana, además, el tráfico desviado por el corte de carreteras en la comarca causó retenciones y atascos en la localidad.

Después del derrumbe de las instalaciones de Ipartenis de hace dos semanas, que se vinieron abajo durante la nevada, el polideportivo situado al lado fue ayer el damnificado. Al estar ubicado junto al río, el agua entró “más de dos metros” y afectó a varias estancias. “Se han cumplido todos los protocolos, pero ha sido una burrada, nunca lo había visto así”, explicaba el alcalde en funciones, Edorta Beltzunegi. Por un lado, el caudal se filtró a la sala de servicios múltiples del Ayuntamiento, donde se vio afectada algo de maquinaria tras haber salvado vehículos y las herramienta más valiosas. Pero ni el trabajo de la motobomba ni la retirada de efectos pudieron evitar los daños. El cauce también se adentró en dos salas de la planta baja donde se imparten clases de kárate y yoga, por ejemplo, y que quedaron “patas arriba”. En la piscina también penetró el agua, y será la instalación que más tarde en abrir, según estimaba el alcalde. Por último, el agua alcanzó más de dos metros en el frontón situado junto al césped de las piscinas exteriores.

Las huertas de Zokoa y Martiket quedaron sepultadas por el agua. “Terrible, terrible, en veinte años que llevo aquí no había visto algo así”, expresaba el vecino F.S.B., de 79 años. Relató que ayer por la mañana acudió a la cuesta del Don Carlos y “a partir de la mitad ya no se podía bajar por el agua”, mientras que en torno a las siete de la tarde ya pudo entrar a pie hasta su huerta. Un descenso tan rápido que le llevaba a achacar el incremento al embalse de Eugui. “Yo lo veo clarísimo, si la subida fue progresiva la bajada también tenía que haberlo sido. Pero ha bajado muy rápido. Yo esto no me lo esperaba”. A pesar de tener todo elevado por otras experiencias, el vecino de Huarte temía que el agua hubiera superado sus previsiones. También que hubiera cortado la luz y los alimentos que tenía guardados en el congelador se perdieran. En Zokoa, en la otra punta de la localidad, otros vecinos lamentaban los desperfectos y las pérdidas en los invernaderos, y no recordaban haber visto el agua llegar tan lejos.