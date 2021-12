Belenes a resguardo de aguaceros

Jesús Guerendiáin tiene 94 años; Maia Zabalza y Chloe Magdaleno, 3. Él ha vivido muchas tardes de belenes; para ellas la de este viernes fue la primera en la exposición de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Pero la capacidad de sorpresa no tiene límites ni sabe de edades. Tampoco las emociones ante una obra de arte.

Lluvia pertinaz fuera, apenas 7 grados durante buena parte del día de Navarra en Pamplona. En Baluarte, la exposición de belenes abrió al público a las 10.30 de la mañana; en tres horas pasaron 145 visitantes. Por la tarde la afluencia fue mayor y solo en la primera hora entraron más de 50 personas. Confían los belenistas en recuperar las visitas perdidas con la pandemia porque las entradas, que cuestan entre 1 y 3 euros (para los menores de 7 años es gratuita), son buena parte del sostén económico de una entidad con más de 50 años de andadura y un sólido arraigo en la Navidad pamplonesa.

La de Jesús Guerendiáin Díaz es una visita habitual desde hace décadas. Acudió acompañado por su mujer y uno de sus hijos y aseguraba que él no entiende mucho. Pero durante tiempo ha puesto nacimientos en su casa. “Algunos con movimiento y todo, con luces, me ha gustado, sobre todo cuando iban los nietos de niños a verlo”, explicaba este pamplonés delante de una de las creaciones. A Xabi Navarro Moriana, 11 años, le gustó el belén “en el que llovía”. Fue a la exposición con sus padres y con sus hermanos, Aimar, de 7 años y Aitor, de 5. Se detenían en cada uno de los 40 nacimientos, con ojos avispados de los que no pierden detalle. Ellos ya tienen colocado el suyo en casa, “pequeñito, con José, María, el Niño y los reyes”.

Pili Sánchez Fernández llevó a la exposición a tres nietos. “ Me gusta traerles. Me parece que los belenistas tienen un mérito tremendo, todos los años venimos, he visto en el periódico que abrían y nos hemos animado”, explicaba la abuela y apuntaba que a Mateo Pascual Iráizoz, el mayor de los nietos, de 9 años “para cumplir 10 el 2 de enero”, le atraen los juegos de Lego, y le gustaría ver algún belén con esas piezas. A sus hermanas, las gemelas Carolina y Andrea, de 7 años, les sorprendieron los detalles y a la abuela le gustó especialmente el belén que recrea la casa de leyenda de Julieta en Verona, Italia.

Y para June y Chloe Magdaleno y Maia Zabalza fue el primer paseo por la magia de los belenes. Esther Rodríguez Dávila, madre de June y de Chloe, reparaba en la pandemia para explicar que las más pequeñas no habían podido ver los belenes y que “casi no conocen a los Reyes Magos, no han podido, al final la Navidad se la han perdido en este tiempo”, resaltaba.