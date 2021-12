Un 83% de las pamplonesas de 12 a 17 años siente miedo si va sola de noche

Un 83,8% de las chicas menores de Pamplona, de entre 12 y 17 años, siente miedo cuando sale a la calle sola de noche. Es uno de los datos -poco esperanzador- que se desprenden del estudio realizado por 120 adolescentes de 14 a 17 años de diferentes asociaciones pamplonesas y de la comarca. El informe se enmarca en una iniciativa coordinada por Medicus Mundi y que no solo ofrece una radiografía de lo que piensan los menores en los ámbitos del medio ambiente y de la discriminación, sino que además aporta medidas proactivas y propositivas para evitar el deterioro climático y las situaciones de rechazo social que puedan producirse por cuestiones de raza, religión u orientación sexual.

Desarrollo de la ciudadanía activa entre adolescentes de 12 a 17 años en Pamplona. Jóvenes y educación no formal. Así se titula esta iniciativa, sufragada con fondos del Ayuntamiento de Pamplona, del Gobierno foral y del Parlamento de Navarra, y que busca implicar a los poderes públicos para que escuchen las inquietudes de los menores pamploneses y también las soluciones que plantean. La presentación del estudio se celebró en la Casa de la Juventud de Pamplona y ante representantes públicos de las tres instancias que han financiado el proyecto. Sentados en el escenario, esta vez fueron los políticos quienes escucharon las iniciativas de los adolescentes, que fueron desgranando desde un atril, también situado en el escenario. El estudio se sustenta en las encuestas realizadas a 1.026 jóvenes, un muestreo amplio y significativo en sus conclusiones.

Montxo Oroz, técnico de Medicus Mundi, fue quien dirigió a los adolescentes en esta iniciativa que también implicó al municipio boliviano de Caripuyo, en el que jóvenes de la localidad hicieron un estudio sobre los efectos del calentamiento global en su municipio. Los adolescentes contaron con la tutela y asesoramiento de los sociólogos Carlos Vilches Plaza, de la UPNA, y de Juan Albarán Arístegui.

CHICOS, CHICAS Y 'NO BINARIO'

Ese 83% de chicas que pasan miedo cuando van solas de noche se reduce al 27% en el caso de los chicos. El estudio realizado por los menores tiene un elemento innovador. En la diferenciación por géneros, distribuyen a los entrevistados en “chicos”, “chicas” y “no binario”, es decir, personas que no se identifican con los roles sociales arquetípicos atribuidos al género masculino y femenino. Pues en el caso de los entrevistados no binarios, el 53,8% también pasa miedo.

Los motivos de ese miedo a caminar solas por la calle, en el caso de las chicas, se deben a un posible acoso sexual (85,5%), al miedo a recibir comentarios fuera de lugar (69,6%), seguido de los comentarios machistas (64,5%). En el caso de los chicos, el principal motivo de recelo a la hora de salir solos a la calle de noche tiene que ver con el miedo a ser víctima de un robo, con el 61,2% de los varones menores encuestados.

Otro de los asuntos que aborda este estudio realizado entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, y que ha sido confeccionado -en los objetivos, el universo, la construcción del cuestionario y la recogida de la información y su análisis- por los propios adolescentes, es el de la libertad para expresar la opinión en temas sociales y políticos. Pues bien, un 35,5% asegura no sentirse libre para expresar sus ideas políticas, frente al 61,7% que sí puede expresarse sin tapujos. El principal motivo del miedo a mostrar sus ideas radica en la posibilidad de sentirse juzgado o atacado (39,7%). Sin embargo, el 93,2% de las personas del estudio asegura respetar ideologías diferentes a las suyas.

DN

En lo que respecta a la libertad de los menores para manifestar su orientación sexual, el 56% de las personas encuestadas considera que sí existe esa libertad. Esta percepción cambia si el encuestado es una chica (el 45,3%), chico (67,2%) o no binario, que baja hasta el 38,5%. Sobre la integración social de las personas LGTBI, el 29,7% del total cree que están “bastante integradas”, seguido de la consideración de que están “algo integradas” (23,7%) y “muy integradas”, el 18,9%.

Otro de los asuntos que aborda el estudio es el de la discriminación en el entorno de convivencia según género, edad y origen. Un 53,3% del total de las personas encuestadas se ha sentido discriminada en alguna ocasión (35,9%) y en varias ocasiones (17,6%) frente al 44,1% que dice no haberlo sentido nunca. Entre los que sí se han sentido discriminados, la mayoría (56,6%) asegura que es por su forma de pensar y de ser, por su forma de vestir y su aspecto (54,1%) y por su género (38,7%) y condición sexual (23,1%). Hasta un 21% reporta que ha sentido rechazo por su ideología política.

POBLACIÓN MIGRANTE

Si algo ha cambiado respecto a las generaciones anteriores es que los menores actuales tienen una percepción abierta y tolerante frente a las personas migrantes. El 91,2% del total de los encuestados afirma relacionarse con personas procedentes de otros países “la mayoría de los días” (49,7%) o, al menos, “en ocasiones” (41,5%), frente a un 6,9% que dice no tener contacto “nunca”. Para la mayoría (87,9%), los migrantes tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, mientras que un 8,1% considera que esa igualdad se produce si su situación está regularizada. Un 1,2% cree que “deberían volver a su país”.

Respecto a las oportunidades educativas y laborales de la población migrante, el 36,3% los jóvenes encuestados cree que tienen las mismas opciones que la población local, mientras que un 25% considera que depende del país de origen. Como dijo en la presentación de los datos una de las jóvenes que había participado en el estudio, no es lo mismo si el migrante procede de un país rico, como Alemania o Estados Unidos, que si lo hace desde el África subsahariana.

CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global y el consiguiente cambio climático en el planeta es otro de los grandes bloques del estudio. El 48,8% de los menores encuestados manifiesta sentir “bastante” preocupación por el cambio climático (el 54,1% en las chicas, el 43,5% en los chicos y el 50% en el no binario). Un 7,9% de los chicos dice que no siente “ninguna” preocupación frente al 1,6% de las chicas y el 3,8% de los no binarios.

Mientras que la mayoría de las personas encuestadas (63,9%) considera que sí se toman medidas contra el cambio climático, el 65,1% del total cree que los gobiernos y ayuntamientos no se implican lo suficiente contra el daño medioambiental. Esta cifra se dispara al 79,3% en el caso de las empresas sobre esa falta de implicación. Para los jóvenes, son las ONGDs las entidades que más hacen contra este problema planetario, y un 80,2% percibe que las entidades no gubernamentales sí toman medidas.

Respecto a las acciones para frenar el cambio climático, un 79,6% apuesta por el reciclaje de residuos, el 75% por evitar el uso del plástico, y el 71,7% por el uso del transporte público, la bici y los desplazamientos a pie.

Siete entidades navarras y una de Bolivia elaboraron el estudio

En la Investigación Acción Participativa (IAP) trabajaron ocho asociaciones o grupos de jóvenes con edades entre 14 y 17 años. Siete asociaciones de Navarra y un colectivo de Caripuyo, en el altiplano boliviano. Las siete entidades navarras son: el Grupo Scout Vª Tropa (colegio Jesuitas), la Asociación Bideberri (Mendillorri), Chavotxiki-Siñarzubi (del barrio de la Txantrea), el Grupo Scout San Andrés (Villava), el grupo Kaskicos (Beriáin), la Asociación Lantxotegi (Berriozar) y Grupo de Acción Social de Medicus Mundi. Además, colaboró la Asociación Buztintxureando Txuri recogiendo información entre los jóvenes de la entidad.

El proyecto se realizó entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Tras varias sesiones formativas y de diseño de la propuesta de IAP, los colectivos participantes seleccionaron dos grandes temas objeto de estudio: cambio climático y derechos humanos. Un grupo motor elaboró las preguntas de la encuesta que se realizó a 1.026 jóvenes.