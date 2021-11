Patxi Pérez: “Muthiko Alaiak no solo es San Fermín”

Patxi Pérez Aristu llega a la carrera a la sede de la peña Muthiko Alaiak, aguas arriba de la calle Estafeta. Es mediodía, casi hora de comer y los bares bullen, mascan una normalidad entre líneas un jueves de noviembre en que el presidente de la sociedad pamplonesa ultima con la Junta los detalles del 90 aniversario que celebrarán el domingo 28 con un espectáculo que aunará distintas disciplinas culturales en el frontón Labrit. Ellos ya estaban preparados para solicitar a los asistentes a la comida el pase covid, antes de que el Gobierno foral lo anunciara.

Fundada en 1931, Muthiko Alaiak es la única peña mixta desde su inicio en Pamplona. Cuenta con 460 socios adultos, 338 hombres y 119 mujeres; y 157 txikis, aquí son en mayor número niñas, 88, frente a 69 niños. Tal vez fue así porque se fundó, por Ignacio Baleztena, “en base a un grupo de teatro anterior y a un cuadro de danzas que se preocupó de recuperar y mantener danzas de Euskal Herria, sobre todo de la zona de Leitza”.

“La peña la funda Ignacio Baleztena, carlista, con otros muchos también afines, no renegamos de nuestro pasado, pero también hay que decir que tras la Guerra Civil y la posguerra hay un bache importante y la mayoría de personas carlistas que forman la peña eran contrarios a la unificación de falange con el carlismo y eso provocó que, de alguna manera, las instituciones o el gobernador señalaran a la peña como un movimiento antifranquista, una situación que se mantuvo durante toda la dictadura e incluso fue clausurada la sede la peña en varias ocasiones por motivo de esos movimientos antifranquistas vinculados al carlismo y al carlismo que había en Muthiko Alaiak”, sostiene.

Destaca en su repaso de la andadura que “hay un punto muy importante en la historia de la peña, que es cuando se instala en la Plaza del Castillo, tras un periplo por varios locales”. “Creo que es el culmen de la peña, en cuanto a movimiento social, cultural y deportivo porque ya entonces tenía pelota, balonmano, fútbol, montaña, y también clases de contabilidad...impartidas por socios a otros socios”, explica que, al tiempo, “el grupo de danzas adquiere un nivel muy importante, incluso estuvo en la inauguración del aeropuerto de Barajas, y en Sevilla, en Compostela, y en tantos... Por otro lado, fueron los primeros en ir a Paderborn en los 60 y desde entonces regresaron hasta en tres o cuatro ocasiones a Alemania, también bailaron en Polonia, en Hungría”.

“Y está el coro. Empezó a salir en 1964 por la víspera de Santa Águeda, y tiene otras actividades, como el día de San Saturnino, la aurora propia que tenemos, Gure Patroi. “Este año también saldremos, aunque a las 8, en lugar de a las 7”, avanza el presidente.

“Creíamos que había que celebrar algo en el 90 aniversario, el covid nos pasó a todos por encima, no solo a las peñas y hemos modificado la idea inicial para que todo el socio y socia se implique de alguna manera, haremos algo, esperemos que podamos, un espectáculo que mezcla la cultura con lo audiovisual, a través de testimonios de muchas personas proyectadas en una pantalla gigante. Y se verá reflejado que la peña no solo es San Fermín, somos mucho más, somos baloncesto, somos fútbol, somos montaña, somos cultura, danzas, coro y somos un movimiento de más de 600 personas que está muy vivo y creo que los que nos fundaron estarían muy orgullosos. Tenemos socios que descienden de aquellos primeros muthikos. Queremos que la gente disfrute, nosotros y también la gente”, rubrica.

TRES AÑOS PRESIDENTE

Patxi Pérez cumple 34 años el próximo viernes 27. Lleva tres años como presidente de la peña. Ingresó en ella hace trece años. “Entramos varias cuadrillas, entre ellos la nuestra, tendríamos unos 20 años, porque la Junta decidió afrontar el problema generacional y dar opción de acceder a cuadrillas enteras”. Han sido, reconoce, “meses muy difíciles, porque si algo es una peña es sinónimo de alegría, de familia, de compañerismo, de unión y eso nos faltaba, a pesar de todas las actividades online que se han hecho. Ahora salimos y nos encontramos con que el ayuntamiento nos pone palos en la rueda. Creo que se equivocan, me hubiese gustado que colaborasen”, se refiere a la cesión del frontón Labrit. “Nos dijeron que sí y me consta que muchos en el ayuntamiento han trabajado por ello y dos semanas antes nos comunican que no. Esto supone que de pagar los gastos mínimos, algo más de 200 euros, tenemos que abonar más de mil”, lamenta.

“Estamos en una situación complicada y considero que las peñas pueden ser un punto de inflexión y de partida para volver a la normalidad”, reflexiona del presidente.

