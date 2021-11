Pamplona manda retirar carteles de Mancomunidad anclados al suelo

García Castañón, junto a los contenedores de residuos. Afirma que la entidad no tenía permiso para anclarlos al suelo y que, en breve, los retirarán. Y sostiene que “solo disponía de autorización para poner carteles portátiles, no postes atornillados al suelo, como las señales de tráfico”. El Ayuntamiento de Pamplona ha mandado retirar postes verticales de cartelería que la Mancomunidad había colocado en algunas calles del centro, entre ellas en, junto a los contenedores de residuos. Afirma que la entidad no tenía permiso para anclarlos al suelo y que, en breve, los retirarán. Y sostiene que “”.

Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo en el consistorio pamplonés y portavoz de Sin embargo, paneles de este tipo se colocaron ya el pasado mayo en el barrio de Azpilagaña y más recientemente en Mendillorri y Sarriguren, precisamente en los grupos de contenedores donde los inspectores de la Mancomunidad y los servicios de recogida detectan mayor cantidad de bolsas fuera., concejal de Urbanismo en el consistorio pamplonés y portavoz de Navarra Suma en la Mancomunidad, indicó ayer tarde que revisarán también otras zonas para comprobar si los carteles se han colocado con los permisos pertinentes.

En los paneles, que forman parte de una campaña para evitar el bolseo, se denuncia que se dejen bolsas fuera de su sitio y apela de manera directa al ciudadano. “¿Es éste tu barrio? Plaza de la Porquería, calle de la Mugre, parque de las Colillas, avenida de la Suciedad, rotonda de los Plásticos”. Es el contundente mensaje, en fondo azul eléctrico, con siluetas de edificios y pájaros negros que revolotean, de los carteles que la Mancomunidad sitúa en los puntos “conflictivos”, donde aparecen más bolsas fuera de los recipiente. Sin ambages.

Juan José Echeverría explica que “el contenido de los carteles no se había notificado”. “Pero al margen de esto me parece ofensivo que la Mancomunidad insulte a los ciudadanos de esta manera y como campaña de sensibilización, no creo que sea muy acertada”, apunta. De otro lado, subraya: “No tenemos Policía municipal suficiente para controlar toda la basura que hay ahora mismo fuera de los contenedores solo en el Ensanche, sería imposible, tendrían que dejar de atender incidencias de tráfico, por ejemplo, para dedicarse solo a eso”, plantea el edil, que ayer mismo participó por la mañana en la comisión Permanente de la Mancomunidad, donde aseguró que el grupo municipal socialista les acusó de no colaborar con la Mancomunidad en la gestión de los residuos. “Y eso no es cierto, lo que tenía que haber hecho la Mancomunidad era asegurarse de que repartía las tarjetas en el 100% de domicilios y comercios antes de colocar los contenedores”, indicó.

EL LUNES, LA NEUMÁTICA

Erripagaña, Lezkairu, Arrosadía y Entremutilvas estrenarán un nuevo sistema de recogida de residuos, en este caso, el neumático, similar al que existe desde 2011 en el Este lunesestrenarán un nuevo sistema de recogida de residuos, en este caso, el neumático, similar al que existe desde 2011 en el Casco Antiguo de Pamplona . Se retirarán los contenedores de materia orgánica, resto y envases y los residuos se recogerán desde los mismos edificios para trasladarse por galerías subterráneas a alguno de los dos centros de recepción.

LOS PANELES DE LA DISCORDIA



En la foto que ilustra la noticia, uno de los carteles de la campaña en la que la Mancomunidad pretende evitar el bolseo, que se dejen bolsas fuera de los contenedores. Inició la campaña con mensajes directos a la ciudadanía en Artica y Azpilagaña, en los grupos de contenedores más “conflictivos”, donde más suciedad se acumulaba y ahora continúa en otras zonas.