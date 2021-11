Otra reapertura en Estafeta, el asador Erretegia

La calle Estafeta de Pamplona contará a partir del 10 de noviembre con otro establecimiento de hostelería. El joven artajonés Eduardo Catalán se ha lanzado en solitario a dirigir uno de los locales con más solera, el asador Erretegia. Es su primera aventura emprendedora. “Desde que vine a Pamplona a estudiar, siempre he compaginado los estudios u otros trabajos con la hostelería. Me gusta mucho este sector. Creo que me he metido en este negocio en buen momento. Firmé el contrato poco antes de que se levantaran las restricciones a la hostelería. Si espero un poco más seguramente no me lo hubiera podido permitir”, comenta.

Durante mes y medio ha hecho un buen lavado de cara al restaurante. “Me ha tocado arremangarme y hacer de albañil, pintor y de todo”, comenta.

El Erretegia cerró a principios de año después de ser gestionado durante seis años por la misma familia. Anteriormente, entre 1983 y 2013, lo regentaron Miguel Navarro y Amparo Rodríguez, tiempo en el que hicieron una clientela asidua y fiel. Catalán ha querido mantener el restaurante con su ambiente rústico, de ladrillo macizo y vigas de madera barnizadas. “Es un local que me gusta mucho. No es muy grande, nueve mesas, pero así podremos dar un buen servicio”, comenta. Su intención es mantenerlo como un asador clásico, con carne y pescados a la brasa. “También quiero potenciar la barra de pinchos y la verdura de temporada”, explica.