El Dulce Taller de Yoli, la nueva cafetería de tartas personalizadas

escaparate, con sus tartas decoradas, figuras, flores y globos, es su mayor reclamo. Yolanda Hoyos, nacida en Colombia pero residente en Navarra desde hace 27 años, ha inaugurado El Dulce Taller de Yoli, en la avenida Zaragoza número 15 de El, con sus tartas decoradas,, es su mayor reclamo., nacida enpero residente en Navarra desde hace 27 años, ha inaugurado, en lanúmero 15 de Pamplona . Es cafetería, repostería, obrador y espacio creativo con las tartas decoradas como protagonista.

“Siempre he sido repostera. A eso me dedicaba en Colombia. Pero cuando vine a Pamplona estuve trabajando sobre todo en la hostelería, así que por temporadas dejé un poco de lado las tartas. Sin embargo, con el tiempo decidí ampliar mi formación, con cursos en Barcelona y Madrid. Fue entonces cuando me planteé dedicarme profesionalmente a esto”, relata Yolanda Hoyos, que reside en Mendigorría. Después de hacer un master en diseño de tartas (cake designer) empezó a dar clases en una sala en la calle Río Ega, en la Milagrosa. “Funcionaba muy bien y tenía muchos encargos para fiestas y eventos”, comenta. A raíz de la pandemia dejó los cursos, pero siguió atendiendo pedidos desde Mendigorría. “Para no estar todo el día yendo y viniendo, mi marido y yo decidimos montar este negocio”, señala.

La cafetería tiene una zona de mesas. Ofrecen batidos de frutas, cafés frappés, tartas, bizcochos, magdalenas, rosquillas decoradas “y también algún pincho salado”. En este mismo local hacen la masa y la hornean. “Salvo los donuts, todo es casero. Tiene mucho éxito la tarta de zanahoria y la de queso”, afirma. Junto al mostrador han colocado un expositor de figuras y ornamentos para decorar las tartas. “Con las tartas personalizadas damos rienda suelta a la creatividad y a la imaginación. Ahora se llevan mucho las de unicornio. Hacemos tartas para futboleros o aficionados a cualquier deporte, bailarinas, músicos de series de televisión y hasta una tarta para un cazador.”, relata. Yolanda Hoyos está notando el resurgir de eventos. “Empezamos a tener encargos para bodas, así que hemos traído un surtido de figuras. También se lleva mucho la decoración con flores. Son comestibles y las hacemos a mano”, expresa esta repostera. Yoli Hoyos está contenta con la ubicación del local, próximo a la plaza de los Fueros, junto al Tip Top: "Por esta acera para mucha gente. Muchos se paran a mirar el escaparate y los más curiosos entran y preguntan. Nos han acogido muy bien".