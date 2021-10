Barrios vulnerables al cambio climático

Con la ciencia no se puede negociar. Y es lo que hay. No existe un tira y afloja ni tampoco una disculpa que revierta la realidad. El cambio climático ya está aquí. Es por ello que no permitir que la temperatura global del planeta ascienda más de grado y medio sea el principal reto al que se enfrentan más de 200 países, gobiernos que ya le han visto las orejas al lobo y que no han dudado en comprometerse para no ser testigos de su propia catástrofe.

Un argumento que, aunque puede parecer lejano, no lo es en absoluto. De hecho, atendiendo a los modelos que vaticinan los expertos sobre este incipiente ascenso del mercurio, también en Pamplona saltan alertas en rojo. Y lo hacen sobre todo en Casco Viejo e Iturrama, los dos barrios más vulnerables al aumento de las temperaturas. Explicado por Alejandro Astibia, director del área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Pamplona; y Javier Zardoya, gerente del Operador Energético municipal, la ciudad debe tomar sus propias medidas.

No olvidemos que la proyección insiste en que las noches tropicales (temperatura mínima por encima de 20 grados) pasarán de 5 noches al año a 13; mientras que la duración de la olas de calor se multiplicará: de 12 a 28 días al año. Un diagnóstico urbano que los técnicos municipales relacionan con aspectos como la densidad de población, el porcentaje de viviendas vacías o el suelo artificializado (que ha tenido uso urbano al estilo de industria, servicio, residencial, etc.) de cada uno de los sectores de la capital.

Buztintxuri se convierte en la cara amable, ya que los mapas le configuran como el menos vulnerable y mejor capacidad adaptativa al cambio climático. Pero dando por sentado que todos no podemos mudarnos al barrio, el fomentando los desarrollos ciclistas o mermando la huella de carbono y la cantidad de gases contaminantes liberados a la atmósfera. se convierte en la cara amable, ya que los mapas le configuran como el menos vulnerable y mejor capacidad adaptativa al cambio climático. Pero dando por sentado que todos no podemos mudarnos al barrio, el Ayuntamiento de Pamplona avisa de la necesidad de cambiar las prácticas más cotidianas. Tanto a título individual como el de administración. ¿De qué manera? Evitando el coche a motor en la medida de lo posible,

Si nos detenemos a observar qué pasará con las precipitaciones, la lista crece. Y lo hace porque el esquema cataloga a seis barrios (Rochapea, San Jorge, Milagrosa, Azpilagaña, Buztintxuri y Casco Viejo) como los de peor capacidad adaptativa. Recordemos que, a ojos de los expertos, habrá la misma cantidad de precipitaciones a lo largo del año, pero con lluvias intensas en breves periodos de tiempo. Se reducirá un 63% la precipitación en junio y un 53% en agosto, al tiempo que aumentarán los episodios ‘extremos’ en noviembre o enero, con más de 80 litros al mes.