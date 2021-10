El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , considera un "ataque a la propiedad privada" aplicar un impuesto a las viviendas desocupadas, algo que ya se hace en Navarra y ante lo que plantea su eliminación o "si no hay otro remedio aplicar el mínimo".

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntado sobre la futura Ley de Vivienda que contempla habilitar a los Ayuntamientos a establecer una recarga del IBI, que podría ser del 150 %, para las viviendas vacías, con algunas excepciones.

"Lo que se plantea a nivel nacional ya se está aplicando en Navarra, hay una normativa que obliga a aplicar un impuesto a las viviendas desocupadas y nosotros siempre hemos estado en contra de ese impuesto, ya que significa atacar a la propiedad privada, que cada uno pueda destinar la vivienda que se ha ganado con su esfuerzo a lo que quiera", ha aseverado.

Desde el equipo de gobierno de Navarra Suma han planteado en sus ordenanzas fiscales, ante la imposibilidad de eliminarla, reducir al mínimo la carga impositiva sobre los propietarios de viviendas desocupadas, si bien ha reconocido que su propuesta no va a salir porque se van a posicionar todos en contra", ha dicho en alusión al resto de fueras del Consistorio, EH Bildu, PSN y Geroa Bai.

En relación con las viviendas desocupadas, ha cuestionado al Gobierno de Navarra porque, según ha señalado, les está trasladando con "cuentagotas" las viviendas en esa situación que está detectando, cuando debería "mandar el listado completo".

"No puede ser que a uno le toque la china de que se le aplique el impuesto porque se le ha detectado y a otro por donde tiene su vivienda todavía no le ha llegado el momento porque no se ha detectado, se produce un agravio comparativo tremendo, ha aseverado, tras lo que ha pedido que aunque estén en desacuerdo si hay que hacer las cosas que "se haga bien".

En cuanto a lo planteado en relación con los alquileres, ha opinado que "es todavía peor, se está limitando la libertad de las personas, el libre mercado". Al respecto ha sostenido que poner limitaciones a los precios del alquiler, por "mucho que hablemos de zonas tensionadas o no tensionadas, grandes tenedores o pequeños propietarios", supone limitar "la libertad de la gente".

"Hay derechos claves a la vida, a la libertad y a la propiedad y cuando se cercena cualquiera de ellos casi estamos llegando a políticas casi dictatoriales y eso me parece una auténtica barbaridad y en otros lugares, como en Venezuela, bien que lo han pagado", ha subrayado, tras lo que ha concluido que "con esto no se puede ser tibio, es una auténtica barbaridad".