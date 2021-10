Estudian vallar la noria de sangre para terminar con el parque Txantrea Sur

Se quejaba este miércoles el concejal de Urbanismo, Juan José Echeverría (NA+), de que Cultura no se daba prisa por desbloquear la paralización de la noria de sangre, el hallazgo arqueológico aparecido en las obras del parque de la Txantrea Sur. En agosto, el departamento ordenó detener los trabajos de restauración y, desde entonces, tampoco se ha avanzado en la obra para acondicionar 117.449 metros cuadrados principalmente como zona rústica junto a la construcción de 500 viviendas.

Aunque ambos cometidos no están relacionados, al parecer, la constructora no quiso continuar por si acaso Cultura ponía objeciones a la ejecución de las rampas ubicadas junto a la noria. Y precisamente para evitar una posible afección al yacimiento y que el departamento mande detener también estas obras estudia la posibilidad de vallar el pozo. Así, daría garantías a la empresa de cara a continuar con la ejecución del proyecto para dejarlo listo en diciembre. El plazo inicial de entrega de la obra era en agosto pero, al encontrarse la noria, se acordó ampliar el final hasta diciembre. Pero, indican desde el Ayuntamiento, si no se continúan no se llegaría tampoco a esta fecha.

SIN NOTICIAS DE CULTURA

Y el tema de la noria no tiene visos de una solución rápida. Como se ha indicado al inicio de la noticia, el titular de Urbanismo Juan José Echeverría criticó las exigencias que estaba planteando Cultura en el nuevo informe solicitado al Ayuntamiento. “Nos piden hasta el código QR que vamos a poner en los carteles informativos”, protestó el concejal.

Este informe responde al proyecto modificado que remitió el Ayuntamiento al departamento tras la paralización de los trabajos. En principio, según defiende el equipo de gobierno de NA+, a la propuesta de restauración original sólo se pusieron dos pegas: se pidió retirar un banco perimetral y dejar a la vista un puerta inferior que, antiguamente, servía de entrada al fondo del pozo para su limpieza. El primer elemento se justificó para aumentar la seguridad en su entorno, pero el departamento replicó que desvirtuaba el conjunto. Y la puerta se tapiaba con una pendiente de las rampas con las que se salva el desnivel de la zona. Pero Cultura prefiere que la cuesta sea más pronunciada a renunciar a uno de los elementos de la noria.

Desde el consistorio se defiende que hubo un acuerdo verbal entre técnicos municipales y forales para continuar con la restauración en aquellos elementos a los que sí se les había dado el visto bueno. Pero finalmente, Cultura ordenó parar todo. En esa misma comisión de Urbanismo donde protestó Echeverría, el alcalde Enrique Maya desveló que había recibido disculpas por cómo se había tramitado el tema, aunque no quiso decir quién había sido.