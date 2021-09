debate sobre las 10,2 millones de euros. Elsobre las obras de reforma del paseo de Sarasate ya no sólo se trata en los pasillos del Ayuntamiento de Pamplona , sino que también se escucha en la calle. Un proyecto que, de salir adelante, será el más importante económicamente desde 2008, con un presupuesto que supera losde euros.

NA+ ha decidido paralizar el proceso de licitación de las obras, según defiende, para buscar el consenso con los grupos de la oposición. Especialmente del Ahora,ha decididoel proceso deobras, según defiende, para buscar el. Especialmente del PSN , cuyo apoyo necesita, como ocurrió este año, para sacar adelante los presupuestos de 2021 y, de esta forma, asegurar la continuidad del proyecto, ya que, de lo contrario, no contaría con financiación.

Mientras tanto, en la calle ya se habla de esta iniciativa que afectará a una de las zonas más emblemáticas de la capital.

“TIENE BUENA PINTA”

José Francisco Murillo es el encargado de la terraza de la ‘Basoko Taberna’, una de las carpas que están colocadas a la derecha del paseo desde el monumento de los Fueros. Él opina que es una buena iniciativa y que va a quedar muy bonito, según las recreaciones de la obra publicadas por este periódico esta misma semana. “A pesar de que seguramente tendremos que retirar las terrazas para que se lleven a cabo las obras, creo que es un proyecto que tiene buena pinta. Pero espero que, cuando terminen, nos vuelvan a dejar montar las carpas otra vez”, declara el hostelero.

Un camarero de otro de los bares que cuentan con una carpa en la misma zona opinó que la obra facilitaría el acceso a las terrazas desde todo el paseo. No obstante, algunos de los comercios de la zona no tienen tan clara su opinión, debido a que creen que todavía no han recibido mucha información y desconocen todos los detalles del proyecto.

El diseño fue defendido el pasado miércoles a través de dos informes en la Comisión de Urbanismo. El primero, a cargo de siete técnicos municipales, detalla las ventajas y pormenores de las obras y deja claro que no es posible dejar todo el paseo a la misma altura, como reclama el PSN, porque implicaría talar los árboles, ya que sus raíces son muy profundas

El segundo informe ha sido elaborado por una empresa externa que analizó, precisamente, el valor histórico de los 76 árboles que se erigen sobre el paseo, tasados en 80.135 euros debido a su gran valor ambiental e histórico.

En esa sesión, y a pesar del rechazo de los grupos de la oposición hacia el proyecto, ninguno formuló preguntas a los técnicos y arquitectos que explicaron las reformas.

Pero lo que parecen tener claro los pamploneses consultados durante la mañana de ayer es que hay que olvidarse de talar los árboles, ya que los consideran como un elemento fundamental de este céntrica calle. “Son la esencia del paseo Sarasate”, declara contundente Luna Beitia, una joven de 21 años.

Y añadía que le parece una buena idea el proyecto que propone Navarra Suma. “El muro que hay actualmente es bastante feo, en mi opinión. Además, evita que haya más accesos al centro del paseo y, por lo que yo llevo viendo desde hace bastante tiempo, los jóvenes lo suelten saltar para no tener que andar hasta donde están las escaleras más cercanas”, explicó Luna.

POCAS ESCALERAS

Pero otro aspecto que también preocupa es que las escaleras que se plantean, a las que se sumarán varias rampas para hacerlo accesible, no sean demasiadas. Así lo explica un ciclista de una empresa de reparto de comida a domicilio. “El proyecto me parece buena idea, siempre y cuando no estorben las escaleras para que podamos circular con las bicicletas”.

Idoia Arrese, vecina de la zona, opina lo mismo: “Es verdad que actualmente no hay muchos accesos a lo que es el paseo en sí, y a veces tienes que dar un pequeño rodeo. Pero espero que no haya muchas escaleras y sí haya rampas”.

Ignacio Arrieta Barrera, otro vecino de la zona, también pide que los escalones no sean muy grandes para poder pasar con el carro de la compra con comodidad, y que los políticos se pongan de acuerdo. Por otro lado, Luis Ordóñez Castro prefiere que el paseo se quede como está porque las obras le molestan.

Dos señores que estaban disfrutando de la mañana en un banco del paseo opinaron que, mientras no se modifiquen los árboles, los trabajos les parecen una buena idea, “siempre y cuando las escaleras no sean muy grandes”.

Por último, un taxista que esperaba en la parada junto al Banco de España opinó que le parece un buen proyecto siempre y cuando las obras no compliquen el tráfico en la zona.