Sin acuerdo en Barañáin para aprobar el plan de movilidad

Los grupos de Barañáin no alcanzaron este viernes un consenso para aprobar en un próximo pleno elLa iniciativa, que marca las líneas de actuación en transporte público e itinerarios peatonales y ciclistas, cuenta con el visto bueno de Mancomunidad, Gobierno foral y 16 de los 18 Ayuntamientos a los que llega el transporte urbano comarcal. Falta el apoyo de Cizur y Barañáin. Los primeros ya dijeron no en el anterior mandato. En Barañáin, sin consenso también entonces, volvieron a abordarlo tras una carta de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recordando las implicaciones del documento para optar a fondos europeos Next Generation.