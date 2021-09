EH Bildu recurrirá de nuevo el nombramiento de la responsable de Coworkids

EH Bildu ha asegurado que recurrirá de nuevo el nombramiento de la responsable del programa Coworkids del Ayuntamiento de Pamplona al considerar que el equipo de Gobierno ha tratado de "dar cobertura legal a un contrato declarado ilegal por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN)".

EH Bildu ha señalado en un comunicado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este lunes de nuevo el nombramiento, algo que según la formación abertzale es "una triquiñuela que ni soluciona una contratación ilegal que dura ya 10 meses, ni regulariza la situación de un puesto que Navarra Suma quiere imponer como de libre designación por la vía de los hechos".

La formación abertzale ha asegurado que "ni los servicios técnicos del área, ni la propia Comisión de Personal del Ayuntamiento, avalan que ese cargo sea a dedo", circunstancia que EH Bildu interpreta como "una maniobra de la derecha para, a través a un cargo de nombramiento político que responde a las directrices de la concejala y, por tanto, del partido, poder ejercer un control férreo sobre las políticas municipales de infancia".

EH Bildu considera además un "contrasentido" que, a la vez que se realiza el nombramiento, la Junta de Gobierno haya aprobado "un segundo acuerdo por el que anuncia que se recurrirá la resolución 1465 del TAN que declaraba ilegal ese contrato". "Es decir, nombran a la misma persona a través de un nuevo acuerdo de la JOB reconociendo así la ilegalidad de su situación, pero, a la vez, anuncian un recurso contra la misma resolución que advertía de esa situación", ha añadido.

Según el grupo abertzale, "esta decisión no es sino una huida hacia delante de Navarra Suma, que pretende, con el dinero de los pamploneses, defender lo que no fue sino un nombramiento basado en el amiguismo y cuyo fin es el control ideológico del programa".

EH Bildu ha reclamado al alcalde, Enrique Maya, que "cumpla el mandato del TAN y reconozca la nulidad de esta contratación, pero no sólo eso, sino también que sea Navarra Suma y no el Ayuntamiento quien asuma directamente el coste de este contrato (el sueldo anual se eleva a 45.000 euros) y que se elimine el concepto de libre designación para esta plaza cumpliendo el criterio del personal técnico del área y de la Comisión de Personal del Ayuntamiento". "Basta ya de imposiciones", ha sostenido EH Bildu.

EH Bildu ha afirmado que esta contratación, realizada en noviembre de 2020, "fue ilegal, ya que, según el TAN, no existía base jurídica para una libre designación no contemplada en la plantilla y que no ha sido regularizada hasta la fecha". "La resolución del TAN, fechada el 10 de septiembre, respaldaba los recursos que contra esta contratación y el acuerdo de la Junta de Gobierno que la hizo posible presentó EH Bildu.

La resolución del TAN es absolutamente contundente y anunciar ahora un recurso ante el Contencioso Administrativo es aumentar la factura que para la ciudad va a tener este nuevo episodio de trato de favor por parte del equipo de Gobierno", ha asegurado el grupo abertzale.