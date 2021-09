Maya rechaza la agresión a un trabajador de la zona azul en Txantrea

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha rechazado la agresión sufrida este miércoles por un trabajador de la zona azul en el barrio de la Txantrea, que recibió el disparo de un perdigón, y ha llamado a que no se traslade este suceso como "un problema" del barrio.

"Esto es el problema de alguien que de una manera absolutamente intolerable le pega un perdigonazo a un trabajador", ha recalcado Maya, que ha apelado a "no mezclar, no crear sobre la Txantrea una situación que no es real" y se ha mostrado convencido de que la "inmensa mayoría" de vecindario del barrio estará "en desacuerdo con esto".

Por otro lado, el alcalde ha opinado que "esto está llegando a unos límites que igual va todo relacionado". "Es un trabajador de la zona azul, por lo tanto parece que es un ataque a alguien encargado de controlar y hacer cumplir las normas de la zona azul", ha apuntado.

En este sentido, ha reiterado que la zona azul en el barrio se implanta "por criterios técnicos" y ha señalado que de lo contrario la Txantrea "se queda como una isla sin zona azul en el conjunto del norte de la ciudad".

Maya ha criticado que "a veces se está creando un caldo de cultivo como de que hay una persecución hacia un barrio, no hay ninguna" y ha destacado que en la Txantrea "hoy se están invirtiendo millones de euros en ese nuevo parque, en la mejora de la urbanización, en muchas cosas, porque es un barrio que tiene pronósticos de atención preferente". "Es falso que sea a veces, como dicen, un barrio olvidado", ha remarcado.