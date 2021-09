Una hostelera artista reabre el Molino de Caparroso

Ione Ayerdi ha encontrado el lugar perfecto para unir sus tres pasiones: la gastronomía, la música y los rincones de Pamplona con encanto. Desde hace una semana está al frente del restaurante Molino de Caparroso de Pamplona, que llevaba más de un año cerrado. Ayerdi colabora desde los 18 años con numerosos grupos locales de música como vocalista y teclista. Por eso ha colocado un piano eléctrico en el local suspendido sobre el Arga. “Tengo muchos amigos y conocidos del mundillo de la música. La idea es que los clientes que lo deseen, toquen alguna pieza tranquila, sin molestar a los demás”, explica. Así ocurrió el pasado viernes, en la inauguración: “Un amigo muy cercano nos deleitó al piano. Y otro se animó con la guitarra”.

Ione Ayerdi ha llegado a un acuerdo con la Escuela de Piragüismo de Pamplona, que es la entidad que gestiona desde 2010 este edificio de titularidad municipal. Con vistas a las pasarelas y la playa de la Magdalena, el restaurante está integrado en el molino más antiguo de la ciudad, edificio del siglo XI rehabilitado en 2009 por los arquitectos Rufino Bruguera, Javier Jabat y José Ignacio Alfonso. Su construcción fue todo un reto de ingeniería. El restaurante está integrado en una estructura metálica de 60 toneladas de peso, de 44,6 metros de largo y 8,5 de anchura. Una gran grúa colocó este prisma con sumo cuidado el 1 de julio de 2008.

Para Ione Ayerdi también es un reto volver a dar vida a este restaurante mirador. Esta vecina del Casco Antiguo pasea con frecuencia por este tramo del paseo del Arga y le daba “pena” que este espacio estuviera sin uso. Así que se animó a hablar con Amaia Osaba, responsable de la Escuela de Piragüismo. “Tengo muchas ganas porque siempre me he dedicado a la hostelería. Me encanta el trato con la gente”, expresa. Ione ha fichado a Andoni Garzón como jefe de cocina. “Es un gran profesional. Ha viajado mucho, sobre todo por Asia. Vietnam, Shanghai…”. También cuenta con la ayuda de su pareja, Una Arroqui, vocalista y guitarrista. En su apuesta por el Km O, van a utilizar verduras y hortalizas de las huertas de la Magdalena.

Ione explica que la zona se llena de paseantes y que la Escuela de Piragüismo tiene mucho movimiento de gente. “Hacen cursos y actividades. Yo no tengo mucha experiencia, pero cuando pueda me daré un paseo en kayak por el Arga”, señala esta hostelera, que es educadora social de formación. "A los hosteleros nos toca muchas veces hacer de educadores y psicólogos", comenta. Su vena artística comenzó en la orquesta de Olazti, su pueblo. “Después montamos una banda y tocábamos en bares temas de Fito, Barricada, Extremoduro, Alanis Morissette…”. Ha estado en grupos como La Banda De Rosie, A Medio Camino, Ione’s y Protones y Flyone. Este año participó en el festival Pamplosound.