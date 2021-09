El Gobierno municipal de Pamplona propone reducir el gravamen a las viviendas deshabitadas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona propone reducir a la mitad el gravamen a las viviendas deshabitadas, al considerar que con ese impuesto no se consigue que salgan las viviendas al mercado.

Esta es una de las propuestas incluida en el anteproyecto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos para el año 2022, aprobado en Junta de Gobierno y detallado en rueda de prensa por la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri.

"Este equipo nunca ha creído en este tipo de impuestos para sacar adelante políticas de vivienda", ha sostenido la concejala, quien ha precisado que no es solo un impuesto que grava a grandes tenedores, algo que no comparten, sino que también a personas físicas lo que les parece "grave", al tiempo que ha insistido en que gravando las viviendas deshabitadas no es va a conseguir que salgan al mercado, "habrá que hacer otras políticas activas pero no impositivas".

La propuesta rebaja el tipo a la mitad, "todo lo que se puede", del 0,5% el primer año al 0,25%; el segundo a 0,50 % frente al 1 % actual y el tercero y siguientes del 1,5 al 1 %.

Consolidar la gratuidad de las escuelas infantiles, iniciada este curso como consecuencia del acuerdo presupuestario, es otra de sus propuestas, entre las que figuran medidas relacionadas con la eficiencia energética.