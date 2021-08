Un año de obras en el sector Eulza de Barañáin, al 55% y licencia para 126 viviendas

obras de urbanización del entorno del señorío de Eulza en cumplen un año. Y lo hacen ejecutadas al 55% y con el horizonte puesto en el final de 2021, fecha prevista para su conclusión. Así lo cuentan desde Kronos Homes, la empresa de promoción inmobiliaria que hace cuatro años se hizo con la propiedad de la mayor parte del sector y que reactivó su desarrollo, pendiente desde que se aprobara definitivamente en 2011 y paralizado en medio de la crisis inmobiliaria. En este año de trabajo, por otra parte, la firma ya ha obtenido licencia para edificar el proyecto residencial Naos, de 126 viviendas libres. Pretenden simultanear la construcción con la urbanización. Además, en el Consistorio constan otros proyectos y conversaciones para otras tres promociones que suman 200 viviendas de precio tasado. En total en el sector se prevén 920 pisos, la mitad con alguna protección. Lasdel entorno delen Barañáin . Y lo haceny con el horizonte puesto en el final de 2021, fecha prevista para su conclusión. Así lo cuentan desde, la empresa de promoción inmobiliaria que hace cuatro años se hizo con la propiedad de la mayor parte del sector y que reactivó su desarrollo, pendiente desde que se aprobara definitivamente en 2011 y paralizado en medio de la crisis inmobiliaria. En este año de trabajo, por otra parte, la firma ya ha obtenido licencia para edificar el proyecto residencial Naos, de 126 viviendas libres. Pretenden simultanear la construcción con la urbanización. Además, en el Consistorio constan otros proyectos y conversaciones para otras tres promociones que suman 200 viviendas de precio tasado. En total en el sector se prevén 920 pisos, la mitad con alguna protección.

Un paseo por el fondo de Barañáin, la franja que separa los últimos bloques de la urbanización actual y el río Arga, permite adivinar lo que será el nuevo “barrio”. Un año de obras, de camiones entrando y saliendo de Barañáin por el único acceso del que fuera el tercer municipio navarro (ahora cuarto tras el descenso de población), deja ver la futura avenida Cendea de Olza, que pasará del carril actual a tener uno en cada sentido de la circulación, separado por mediana y con zona de aparcamientos. También se aprecian las “pastillas” donde se levantarán los bloques de edificios. En total se diseñaron 21 en toda la urbanización, todos con planta baja y ático y alturas que oscilan entre los cinco, siete, nueve, diez y trece pisos. No superarán en altura a los edificios singulares de la actual zona residencial. La zona se completa con un parque en el límite con el río; un espacio dotacional en el entorno del señorío y otra, con vocación deportiva y para ampliación de Lagunak, entre el parque y el actual complejo deportivo municipal. Entre los bloques habrá un bulevard con espacio para el sector terciario y en el antiguo señorío se barajaba una zona de hostelería y restauración.

POSTE DE ALTA TENSIÓN

Desvelan en el Consistorio que las obras de urbanización, ejecutadas por la empresa Obras Especiales y con un presupuesto de 7,9 millones, avanzan a “un ritmo superior al planning previsto”. Hace un año, cuando empezó la tala de algunos árboles y el primer movimiento de tierras, se habló de dos años para que estuviera completa. Ahora, como los promotores, también confirman que se terminará para el tercer trimestre de 2021 y si acaso quedarán actuaciones como plantaciones, que se llevan a cabo al inicio de la primavera y en fechas concretas.

Por otra parte, y vinculado a las obras de urbanización, desde hace unos días se está procediendo a reubicar el poste de alta tensión que existía próximo a las pistas de atletismo, en la calle B del polígono industrial de Barañáin. El propósito, añaden desde el Consistorio, es alejar la instalación eléctrica de la principal parcela dotacional del sector. También se elimina el tendido que sobrevuela las naves del polígono industrial. “Además de la mejora inmediata que supone eliminar el tendido, permite a futuro planteamientos de remodelación del polígono industrial, con mayor posibilidad de desarrollo”, auguran desde Urbanismo.

POLÉMICAS Y PISOS

El año de obras en un sector que, por otra parte, completa la urbanización de la localidad veinte años después de que se empezara a promover la zona, no ha estado exento de polémicas. A un grupo vecinal “contrario” y que plantea dudas sobre el plan, se sumó después la controversia porque no se había cumplido una parte del convenio firmado en su día con los promotores, según el cual tenían que aportar dos millones al Consistorio. Todavía no se ha terminado de aclarar, aunque algunos en el Consistorio vaticinan que se saldará con el mayor coste que van a tener los nuevos accesos (ver información superior).

Además, su desarrollo llega en un momento en que la localidad llegó a bajar de la barrera de 20.000 habitantes, que entre otras cuestiones afecta al reparto del fondo de Haciendas Locales y al número de concejales. La nueva zona residencial podría suponer, cuando esté completada, unos 3.000 residentes más. La oposición también ha venido pidiendo un debate sobre las dotaciones que van a ser necesarias con su desarrollo.

Hasta la fecha, de las 920 viviendas tienen licencia para construir las 126 de Kronos Homes, con una inversión de 68 millones. Se trata de un bloque de pisos libres que se anuncian en el entorno. Además, se ha solicitado la licencia para otros dos edificios, que ya han presentado el estudio de detalle. En uno se harán 60 y en otro 110 viviendas de precio tasado. Por último, se está en conversaciones con los promotores de otro bloque, de 30 viviendas de VPT. Todas ellas podrían estar en ejecución antes de fin de año, se estima.

Los convenios para hacer un puente a Landaben, pendientes

El proyecto de urbanización que comenzó a ejecutarse en agosto de 2020 dejó fuera el apartado de conexión con los sistemas generales. Y esta actuación todavía sigue pendiente, pese a los augurios, hace un año, de que por estas fechas podría estar en obras el que será un nuevo acceso a Barañáin a través del polígono de Landaben, con un puente sobre el río Arga. Ahora el calendario que se baraja es de 18 meses para estar finalizado. Previamente deben aprobarse sendos convenios del Consistorio con promotores y dirección general de Obras Públicas del Gobierno.

Aunque lentos, el año transcurrido ha supuesto avances. Al menos, ha despejado el camino para la obra pendiente. Por un lado, se emitieron informes favorables del Gobierno y la CHE a la construcción de un puente con un carril en cada sentido y acera para bicis y peatones. Partiría de la rotonda de Lagunak, a la entrada al polígono. Y terminaría en otra rotonda en el de Landaben, que conectaría con la NA-30 y daría una salida directa de Barañáin a la ronda de Pamplona. Por otro, a través de una consulta vecinal, en mayo se validó esta opción que ahora hay que formalizar con los acuerdos. Se estima que su construcción costará 10 meses y que serían necesarios 8 meses más para la tramitación. La obra la financiarían los promotores de la zona residencial, en lugar de un paso elevado hacia la calle Ronda de Barañáin.