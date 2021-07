Deportes Atanasio reabre temporalmente para liquidar género

La veterana tienda de deportes Atanasio en la calle Estafeta vuelve a levantar la persiana. Lo hace de forma temporal, para liquidar el género que conservaba en el almacén después de la jubilación de su dueño, Atanasio Echarri Esparza, hace ya cuatro años. Ahora el establecimiento lo atiende Javier Manero, comerciante y amigo de Atanasio. “Aquí me compré mis primeras zapatillas buenas, cuando tenía 14 años”, comenta Javier.

Desde que se jubiló Atanasio, la tienda de Estafeta y la de la calle Gorriti mostraban el cartel de ‘Se Alquila’. A pesar de su excelente ubicación, nadie ha dado el paso. “Atanasio me comentó que todavía tenía mucho producto en el almacén, de buenas marcas, y me propuso reabrir un tiempo para darle salida”, explica Javier Manero. Ahora la tienda muestra llamativos carteles amarillos con precios redondos: zapatillas de fútbol, pantalones de trekking, camisetas, chándals, cortavientos y hasta botas de nieve. “He vendido un par”, apunta. Todo ello con precios redondos: 20, 30 o 40 euros. Abrió el pasado jueves y admite que está siendo una experiencia muy gratificante. “Vienen antiguos clientes y con emoción te cuentan buenos recuerdos de Atanasio y de las cosas que compraron cuando eran críos”, expresa Javier Manero. También le ha sorprendido que ropa que aparentemente está pasada de moda vuelve a tener éxito. “Tengo sudaderas de aire ochentero que se están vendiendo muy bien”, añade. Manero no sabe cuánto tiempo estará abierta la tienda: “Hasta que se quede vacía”.

Atanasio Echarri, que ahora tiene 77 años, abrió su primera tienda en los años 70 en la calle Olite junto al mercado. Años después inauguró otro establecimiento en la calle Navarrería. Por aquellos años era muy apreciado su material de esquí, de montaña, fútbol y atletismo, entre otros deportes. Más tarde se trasladó a la Estafeta y a la calle Gorriti. “Fue de las primeras tiendas multimarca de Pamplona. Traía mucho producto del extranjero, sobre todo de Francia, que era difícil de encontrar aquí”, recuerda Manero. Aquellos años dorados se terminaron cuando llegaron las grandes cadenas, pero Atanasio se mantuvo en el negocio hasta su jubilación más allá de los 65 años.

Atanasio Echarri también es muy conocido por ser uno de los grandes corredores del encierro. "Yo tenía afición a las vaquillas y poco a poco me metí en el encierro. Comencé en Santo Domingo en 1965, luego pasé a Mercaderes y en 1968 me puse ya en Estafeta, a la altura del Belagua. Desde la acera veías llegar a los toros, porque antes se veían venir", relataba Atanasio en un reportaje en este periódico. A pesar de correr muy cerca de la manada, nunca sufrió un percance.

Javier Manero, que comparte esa afición a los toros, destaca que Atanasio llegó a ser el corredor más famoso de su época y precursor de una nueva forma de correr. "Llamaba la atención porque hacía una carrera larga y perfectamente centrada.No era de los que acompañaba, sino que destacaba. En 1981, un 7 de julio, cogió a un Pablo Romero a la altura del bar Fitero y lo llevó hasta la plaza", cuenta Javier Manero.