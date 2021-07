Los nostálgicos mantienen viva la llama del Pobre de Mí

No es lo mismo entonar el Pobre de Mí y el Ya falta Menos después de nueve días de jolgorio y diversión que después de unas no fiestas. No es lo mismo decir “que me quiten lo bailao” que recordar que la normativa sólo permite estar en los bares sentado. A pesar de todo, medio centenar de nostálgicos sanfermineros se congregaron al filo de la medianoche del miércoles al jueves frente a la fachada del Ayuntamiento.

Había cuadrillas de lo más variopintas: adolescentes, parejas, de mediana edad... algunos vestidos de blanco y rojo y con la vela en la mano. Con las doce campanadas entonaron varias veces el Pobre de Mí, el Uno de enero... y el Ya falta menos. A cierta distancia, algunos viandantes observaban la escena sin implicarse. Siguiendo la tradición, algunas personas acudieron después a la reja de San Lorenzo para dejar la vela y anudar el pañuelo. Y a pedir al Santo que en 2022 haya, esta vez sí, Sanfermines.