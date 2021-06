El PSN de Orkoien critica unos presupuestos "encubiertos, desactualizados y no participativos"

Actualizada 06/06/2021 a las 12:04

El PSN de Orkoien ha criticado que la localidad tendrá unos presupuestos para 2021 "encubiertos, desactualizados y no participativos".



El portavoz socialista en Orkoien, Álex López Orejuela, votó en contra de que se prorroguen los presupuestos de 2018 porque "es imposible que tras la pandemia y la crisis económica y social que estamos padeciendo se hagan unas modificaciones presupuestarias cuyo único fin es dar luz verde a un presupuesto encubierto".



El socialista ha asegurado en una nota que esas modificaciones "no consensuadas" del presupuesto "no dan respuesta a la realidad de las necesidades de Orkoien" y "no ayudan a paliar las consecuencias sociales y económicas que ha dejado la pandemia".



López Orejuela ha afirmado que se ha llegado a esta situación porque "existe una falta de dirección política de quien gobierna, Unión de Izquierdas, sumado a Na+ que ni se enteran que gobiernan y la política destructiva de quienes están en la negación continua".



El PSN de Orkoien había presentado enmiendas por valor de 365.500 euros, entre ellas 95.000 euros para un Plan Especial de Rehabilitación del barrio Kupeta y una inversión de 150.000 euros en las piscinas municipales. Todo ello, indica el portavoz socialista, "financiados con el remanente de tesorería del Ayuntamiento, que supera los 2 millones de euros".