Peatones a 'ninguna parte' en Mendillorri

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

Ahora que he perdido mi último descarte a la gran partida me queda la huida a ninguna parte. Un caminar sin destino que ya anunciaba dos décadas atrás el compositor español Manolo Tena. De la misma manera que lo advertían poco después Enrique Bunbury o los hermanos Muñoz, Estopa, con su letra usted solo lléveme a ninguna parte. Metáforas gritadas a los cuatro vientos y en las que parte de los vecinos de Mendillorri se sienten plenamente identificados.

¿Por qué? La respuesta es sencilla. Uno de los pasos peatonales que conforman la calle Ramón Aguinaga no tiene continuación. Es decir, si un peatón o ciclista lo atraviesa, se queda ‘atascado’ justo después de atravesar la calzada. Para quienes no se ubiquen por la zona, se trata del segundo paso peatonal en dirección al barrio de Mendillorri saliendo desde la rotonda que enlaza con la calle Fuente de la Teja.

En semejante tesitura y dejando claro que el problema no es nuevo en absoluto, los vecinos vuelven a la carga para tratar de que el Ayuntamiento de Pamplona les ayude a buscar una solución. “Los días que hace sol y no llueve, no pasa nada, porque caminamos por el hierbín y listo”, explican habituales como Miguel Zafra y Pascual Vital. Sus palabras hacen clara referencia al paso ‘natural’ por desgaste que los vecinos han ido creando tras ascender una y otra vez por el pequeño montículo verde que enlaza con los caminos peatonales asfaltados. “El problema aparece cuando está todo mojado, con barro y de mala manera”, añaden estos dos vecinos.

ALTERNATIVAS

Para comprobar el tránsito de la zona, basta darse una vuelta aleatoria y comprobar que no solo son peatones los que cruzan en uno y otro sentido, sino que los ciclistas también se adquieren al uso de este peculiar cruce ‘a ninguna parte’.

Es precisamente por este motivo, ahora que poco a poco la pandemia va dejando paso a otros asuntos en los que centrarse, por el que los vecinos han decidido intentar de nuevo su objetivo. “Pedimos a los técnicos del área que corresponda que se den una vuelta por el barrio y planteen ofita u otros elementos que puedan crearnos una especie de camino”, piden residentes en las inmediaciones como Pedro Javier Las Cuevas.

A su entender, y aquí coincide con el grueso, el coste no sería excesivo mientras que el beneficio para quienes utilizan este ‘vial natural’ sí que se notaría desde el primer momento. “No tiene que ser a toda prisa, pero sí queremos que se realice durante el verano, para que luego el mal tiempo no sea excusa de que no se puede realizar y tengamos que pasar otro invierno de igual manera”, alega Las Cuevas. Y mientras un ciclista desciende desde la parte alta del barrio, los presentes recuerdan que esta reivindicación no es nueva en absoluto.