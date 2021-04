Sin fecha en Berriozar para la reforma de la rotonda del Decathlon

Actualizada 29/04/2021 a las 08:43

La semaforización de la rotonda entre Pamplona y Berriozar, en la confluencia de la Ronda Norte y la avenida de Guipúzcoa y junto al Decathlon, sigue sin fecha. La actuación, proyectada en 2015 cuando gobernaba UPN y que llegó a anunciarse entre las inversiones propuestas por el cuatripartito de Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu para 2019, ha sido incluida entre las obras previstas en el plan de director de Carreteras de Navarra. Es de momento lo único claro, pero en la localidad comarcana no tienen noticias de cuándo se ejecutará. Así quedó claro en el pleno celebrado este miércoles, que tenía sobre la mesa una moción de Navarra Suma para instar al Gobierno a su ejecución inmediata. Dos meses antes, cuando Cohesión Territorial anunció obras valoradas en 17,6 millones en carreteras navarras, el alcalde, Raúl Maiza (EH Bildu), se dirigió a Obras Públicas para que retomara el proyecto y activase su ejecución. Por ahora, no han tenido noticias de que esté en ninguno de los listados de actuaciones que va presentando el Ejecutivo.



La moción de Navarra Suma no se llegó a votar ayer. La retiró su portavoz, Daniel Cuesta, tras un largo cruce de reproches y críticas con el de EH Bildu, Xabier Lasa. Fue Lasa el que anunció que la obra estaba incluida en el plan director y llegó a plantear que por eso el edil regionalista llevaba la petición a pleno. No le aclaró después si tenía constancia de que la obra fuera a ejecutarse este año o si tenía fecha. También criticó que el Ejecutivo de UPN no participase en su día en la construcción del carril que se ejecutó desde el Consistorio con Decathlon y en colaboración con la Mancomunidad cuando la tienda de deportes amplió su superficie de venta.

En su día se planteó la semaforización con una inversión de 1,53 millones de euros. Frente a la glorieta actual, con problemas de retenciones en horas punta de entrada y salida al trabajo, se proyecta una intersección semaforizada en cruz, con carriles de espera para giros a la izquierda en los movimientos de salida de la PA-30 y manteniendo los ramales para acceso a la derecha.



Centro de salud y mediador



El pleno acordó también renovar el plazo para la cesión de una parcela de 1.000 metros cuadrados al Gobierno de Navarra para la ampliación del centro de salud. El acuerdo se remonta a 2008, con una población de 8.500 habitantes. En la actualidad son 10.700 y el centro sigue sin ampliar y continua funcionando como cabecera de la zona básica de Berrioplano, Iza, Juslapeña y algunas localidades de Atez y Ezcabarte.



La ampliación del plazo para la cesión se aprobó por unanimidad, después de que el Ejecutivo anunciara la inversión de 1,3 millones de los fondos REACT en la ampliación del centro.



Salió adelante también, por unanimidad, una moción del PSN para pedir a la Mancomunidad de Servicios Sociales que preside un edil de NA+ de Ansoáin, que solicite una mediador escolar para el instituto. El acuerdo llega después de años de polémicas porque no se ha solicitado ayuda desde la entidad comarcal.