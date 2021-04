Piden que el servicio de alquiler de bici eléctrica de Pamplona se extienda a la comarca

Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

Que el proyecto de bicicleta pública eléctrica de alquiler en Pamplona gusta es una realidad. A pesar de las múltiples aristas que enfrentan a diario a los distintos grupos políticos del consistorio, parece que el impulso a la movilidad les hace caminar más o menos de la mano. Al menos así dejaron constancia este miércoles durante uno de los debates de la comisión de Urbanismo, donde la votación fue unánime.

Sin objeciones a que el área que lidera Fermín Alonso contemple la “la extensión del servicio al conjunto de la Comarca de Pamplona a la vista de la continuidad de la trama urbana existente, en el marco de una política de movilidad integrada”. Palabras que fueron muy bien recogidas por todas las formaciones.

COSTE E IMPULSO

No obstante, no todo fue mar en calma. Desde EH Bildu, Joxe Abaurrea recordó al actual equipo de gobierno que, ellos, en la legislatura anterior, fueron los que pusieron las bases para que este impulso actual a la movilidad sostenible sea ya una realidad. La argumentación, como era de esperar, no sentó nada bien en la bancada de Navarra Suma. “Le recuerdo que fue usted, en el área de Movilidad de entonces, el que paralizó el proyecto de bicicleta pública de alquiler por ser inasumible para estas arcas municipales la inversión de un millón de euros de su puesta en marcha, y 800.000 más de mantenimiento anual”, contraatacó Alonso.

En este punto, los abertzales indicaron que el hecho de que se coloque publicidad en las bicicletas puede hacer peligrar la imagen del Ayuntamiento de Pamplona. “No estamos de acuerdo con esta incorporación, además de que tenemos dudas del control que sobre ella se pueda hacer”, apuntó Abaurrea.

Sea como sea, lo que sí quedo patente es que, antes de correr hay que aprender a andar. “Primero vemos cómo funciona en la capital, analicemos el comportamiento y, posteriormente, nos adentraremos en los municipios que estén interesados, ya que es administrativa y jurídicamente posible”, recalcó el edil de Movilidad por tercera vez este mes.

Un aparcabicis en Berriozar



Dentro de los acuerdos que se están llevando a cabo con otros municipios, se encuentra el de aparcamientos protegidos para bicicletas. Berriozar ha instalado un parking con la misma empresa que en Pamplona, y desde el consistorio tratan de integrar su estructura de modo que se pueda estacionar con igual tasa y app.