Etxeberria, ex alcalde de Egüés por Geroa Bai, será juzgado en julio

El juicio contra el que fuera alcalde del Valle de Egüés entre marzo de 2013 y junio de 2019, Alfonso Etxeberria Goñi (Geroa Bai), tendrá lugar los próximos 1 y 2 de julio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Se sentará en el banquillo de los acusados dos años después de que el juzgado de Aoiz cerrara la instrucción y declarara la apertura de juicio oral contra el edil y un vecino del Valle que le había ayudado a recuperar la información borrada de un ordenador que había utilizado como consejera de la sociedad publica Andacelay la ex teniente de alcalde por UPN, Carolina Potau. La propia Potau y los también ex ediles de UPN José A. Andía, alcalde de 2003 a 2013 y Estefanía Clavero, concejal hasta 2015, figuran como acusación particular. Piden penas de tres años y seis mees de prisión e inhabilitación. La fiscalía, que solicitó la apertura del juicio, reclama cuatro años y tres meses de prisión contra el ahora portavoz de Geroa Bai.



Alfonso Etxeberria y el vecino, Federico Albero Ros, serán juzgados por un delito de descubrimiento de secretos y descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público y un delito de descubrimiento de secretos respectivamente. Se ha fijado un procedimiento abreviado para la vista y se ha admitido la declaración de una veintena de testigos.



La diligencia de ordenación es la última notificación de un caso que se abrió con la denuncia en 2013, inicialmente archivada y retomada en 2017. Entre medio tuvo lugar una larga instrucción y varios meses de espera de pruebas que acabó con el auto del juzgado de Aoiz en septiembre de 2029. Etxeberria había solicitado el archivo. También pidió el año pasado el archivo de la apertura del juicio oral, rechazado por la Audiencia Provincial.



Será el tercero de los últimos tres alcaldes del Valle de Egüés que acabe juzgado, tras los regionalistas Ignacio Galipienzo y José A. Andía. El primero condenado por prevaricación. El segundo absuelto en el caso de la compra de preferentes del banco en que estaba en excelencia con dinero de la sociedad Andacelay. Entre medio, la que fuera oposición a UPN en el gobierno de Andía abrió una investigación a su gestión y la de las sociedades públicas y la Cámara de Comptos remitió un informe sobre la misma. El caso quedó archivado definitivamente al año pasado en Aoiz.

CLAVES

1 El caso del ordenador. Se abrió en 2013, al denunciar Carolina Potau, ex edil de UPN, que se había recuperado información personal que borró del ordenador que usaba como consejera y responsable de la contabilidad de al sociedad Andacelay. Se archivó inicialmente. Se juzgará al ex alcalde Alfonso Etxeberria por delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público y a un vecino por un delito de descubrimiento de secretos respectivamente.



2 El caso de la carpa. Alfonso Etxeberria también fue investigado tras una denuncia de UPN por la cesión de una carpa municipal para uno de los actos de apoyo a los condenados de Alsasua sin procedimiento previo. El caso fue archivado.