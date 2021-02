Una sentencia anula el requisito de euskera de la plaza de secretario en Zizur Mayor

Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

El euskera no debe ser preceptivo en el puesto de secretario municipal en el Ayuntamiento de Zizur Mayor, perteneciente a la zona mixta. Así lo ha dictaminado el juzgado contencioso administrativo de Pamplona, que ha rechazado el recurso de alzada presentado con el consistorio a una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

Según la plantilla orgánica de 2019, para la plaza de secretario se exige nivel C1 de euskera. El sindicato UGT presentó un recurso al TAN al considerar que este requisito es desproporcionado al no tener trato directo con los administrados entre sus tareas. En febrero de 2020, el tribunal le dio la razón a UGT. No obstante, el equipo municipal, entonces integrado por Geroa Bai, EH Bildu y AS Zizur, decidió recurrir dicha resolución. El Ayuntamiento argumentó que en una resolución anterior, el TAN dio por válida la preceptividad del euskera en el puesto de secretario, tal como figuraba en la plantilla orgánica de 2017. Sin embargo, ahora el tribunal contencioso administrativo recuerda que entonces no estaba vigente el Decreto Foral 103/2017. Según la sentencia, este decreto establece que en zona mixta los ciudadanos tienen derecho a dirigirse al Ayuntamiento en euskera, “derecho que no se extiende a obtener una respuesta oral o escrita en euskera”.

Al analizar el caso concreto del puesto de secretario de Zizur, el juzgado apunta que “la petición de euskera como requisito es insostenible”. “Se trata de un puesto que en el resto del Estado es desempeñado por habilitados nacionales y no cabe restringir el acceso estableciendo como requisito el conocimiento de una lengua cooficial”, dice la sentencia. Asimismo, apunta que el área de secretaría tiene asignados cinco oficiales administrativos y que entre las funciones del puesto de secretario no está la relación directa con el público.

NO HABRÁ OTRO RECURSO

Por ello, el juez concluye que exigir el C1 de euskera infringe el derecho de igualdad en el acceso a la función pública, “todo ello sin perjuicio de que el conocimiento de dicho idioma pueda valorarse como mérito”. El Decreto Foral de 2017 sí exige puestos bilingües en funciones de atención telefónica, registro, recepciones y puestos de información al ciudadano.

Contra esta resolución el Ayuntamiento puede interponer recurso de apelación. No obstante, el equipo municipal ya anunció al presentar el recurso que acataría la sentencia. De hecho, el próximo pleno incluirá la modificación de la plantilla orgánica para eliminar la preceptividad del euskera en el puesto. Actualmente, la plaza está ocupada por una persona de forma interina que no posee el C1 de euskera.

Tanto el Ayuntamiento de Villava como el de Ansoáin están a la espera de que los juzgados contencioso administrativos se pronuncien sobre la preceptividad del euskera en la plaza de secretaría. En ambos casos, el Tribunal Administrativo de Navarra le dio la razón a UGT en sus recursos.