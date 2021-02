Un error vuelve a levantar parte de la acera de la calle Olite en Pamplona

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

¿Pero otra vez de obras? La sorpresa que se llevaron los vecinos de la calle Olite cuando amanecieron hace unos días con las aceras levantadas de nuevo se tornó en sensación agridulce. Apenas un mes desde que terminó la reforma acuñada por el Ayuntamiento de Pamplona para mejorar el devenir de la zona, las baldosas más próximas al cruce con la calle Leyre vuelven a estar apiñadas en filas, a la espera de colocarse en el lugar que les corresponda.

La explicación no es otra que el error cometido por la empresa adjudicataria de las obras. En una equivocación a la hora de ejecutar el proyecto, la entidad se ha visto en la necesidad de volver a levantar parte de la acera para acometer el plan tal y como había sido diseñado.

Dejando claro el consistorio que el avance peatonal es correcto, la oreja, los sumideros y el resto de intervenciones realizadas, existe un punto concreto del cruce que no es correcto. De ahí el embrollo. Es el paso peatonal el que no está bien colocado, por lo que será desplazado unos metros. Esto, como no puede ser de otra manera, llevará aparejado el consiguiente rebaje de bordillo y la pintura posterior necesaria. De cualquier manera, el coste será asumido por la empresa adjudicataria y en ningún caso por las arcas públicas, ya que el Ayuntamiento de Pamplona no ha tomado parte en la ejecución.

La respuesta municipal ha tranquilizado a los vecinos, quienes se esperaban que el dinero del error saliera de las arcas públicas. “Aunque nos alegramos, es un mal diseño evidente del paso de peatones, que ha obligado a levantar de nuevo la acera y moverlo 3 metros, con el perjuicio que nos genera como vecinos”, cuentan los residentes en las inmediaciones.