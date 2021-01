Luz verde en Barañáin al inicio del primer centro de día municipal

Actualizada 29/01/2021 a las 09:47

El Ayuntamiento de Barañáin habilitó ayer en pleno una partida de 443.000 euros para adecuar el primer centro de día municipal en unos locales de la avenida Comercial. Comenzó así la tramitación para un proyecto defendido por todos los grupos en una población con más de 4.500 censados mayores de 65 años.



Pero no hubo unanimidad, pese a ser una de las iniciativas recogidas en todos los programas electorales de 2019. El expediente recibió el visto bueno de Navarra Suma (8), en la alcaldía; del PSN (5) y de Geroa Bai (2). Votaron en contra EH Bildu (5) y Podemos (1). Y en sus intervenciones cuestionaron que no se hubiera definido el tipo de gestión o el proyecto ni se hubiera consultado con el consejo de personas mayores. La alcaldesa, María Lecumberri (NA+), defendió que la partida suponía el “primer paso” para la puesta en marcha del servicio. Aclaró que se trabajará en diferentes organismos y que ya se está estudiando una petición para analizar el coste de la gestión pública. La fórmula la defienden desde EH Bildu, Podemos y Geroa Bai, de acuerdo a lo hablado ayer en pleno. Lecumberri dijo que habrá que optar según al capacidad económica del Consistorio y adelantó su preferencia por la gestión mixta, a través de una empresa. Recordó que desde intervención se había pedido definir bien los costes del servicio para no poner en peligro la viabilidad económica. “Para que no ocurra como con el auditorio, que no se tuvo en cuenta. Aquí lo haremos para que no vuelva a suceder”, zanjó el debate.



María Lecumberri defendió la ubicación elegida, en un centro que sumará 520 metros al sumar el local del juzgado de Paz y otro espacio aledaño con planta baja y piso elevado. Destacó la ubicación junto al centro de salud y servicios sociales y la accesibilidad. En la presentación del punto la alcaldesa habló de una dotación “muy importante y necesaria” para Barañáin. Y en esa línea siguieron todos los grupos, aunque EH Bildu y Podemos pusieron el acento en la “falta de información” y en los temas pendientes de decisión. EH Bildu llegó a pedir que el acuerdo quedara sobre la mesa a falta de más concreción. Y alertó de que no quería dejar un “cheque en blanco” a alcaldía para que los trámites se continúen en la junta de gobierno. La integra Navarra Suma en solitario.



Lecumberri subrayó que todo lo relacionado con la definición del proyecto, gestión y financiación se abordaría en las comisiones de Servicios Sociales, Urbanismo y Hacienda y Personal. Formaciones como el PSN y Geroa Bai pusieron el acento en la necesidad de la dotación para Barañáin y en el trabajo pendiente.



El dinero para la financiación se reservó del remanente y una parte procede de los 200.000 euros que percibió el Consistorio de las ayudas a municipios por la crisis del Coronavirus.



95.000 € más para el parque



En la modificación presupuestaria se incluyeron 259.000 euros para adecuar otros locales en la plaza Consistorial para el juzgado de Paz. Además, se aprobó otra partida de 95.000 euros para equipar el parque infantil del Lago recién cubiertos. Se proyectan elementos para diferentes edades y para personas con alguna discapacidad, además del suelo sintético. Se sumarán a los 296.652 euros que costó la cubierta, ya terminada.

Lecumberri valora la salida por Landaben



La alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri (NA+), valora como una “mejora objetiva” para la localidad la nueva salida que se está estudiando a través de un puente sobre el Arga entre los polígonos industriales de Barañáin y Landaben (Pamplona). Enlazará la localidad con la NA-30 y la PA-30 y se está trabajando su construcción dentro de la urbanización del sector Eulza, la nueva zona residencial cuya construcción comenzó en agosto.

El nuevo acceso se negocia entre los promotores de la futura zona residencial, el Consistorio y el Gobierno foral. Obras Públicas tendrá que validar el proyecto, que sustituiría a un scalextric proyectado sobre Ronda de Barañáin.



La mención a esta salida, proyectada en los planes de carreteras de Navarra desde hace décadas, se produjo en una respuesta a un grupo de vecinos que se ha unido para denunciar el proyecto aprobado para Eulza. Pidieron explicaciones sobre el efecto en la densidad de población; el impago de dos millones que se incluyeron en un convenio y que Lecumberri dijo que debieron reclamarse en un momento anterior a su alcaldía. Defendió en su intervención los trámites llevados a cabo. También el inicio de la urbanización por parte de los promotores sin incluir los accesos y sin nuevo convenio. De hecho, se espera su redacción para formalizar el acuerdo sobre el nuevo acceso. Lecumberri señaló que el puente era posible únicamente por el desarrollo de Eulza.