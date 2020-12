Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

Por lo que cuentan las tiendas de disfraces, esta Nochevieja casi nadie va a salir disfrazado, ni de sanitario, ni de Fernando Simón, ni de jeringuilla, ni de PCR ni mucho menos de coronavirus. Porque disfraces de Covid, los hay. “Algún cliente ha preguntado y un proveedor me ofreció, pero no he traído. Me parece fuera de tono y de mal gusto. Como cuando salieron disfraces de Bin Laden en el 2001”, señala Koldo Nava, de La Máscara. Las tiendas especializadas no han tenido en las últimas se