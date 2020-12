Vecinos alertan de 'quedadas' en garajes de Mendillorri en Nochevieja

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

Precaución. Puede que sea la consigna más repetida estas navidades. Época de descanso, de reflexión, de volver a conectarse con uno mismo y con la magia que envuelve dos de las semanas más especiales del año. Eso sí, con cautela, visión de futuro y con la debida distancia de seguridad. Mascarillas al frente y sentido común. Algunos vecinos han trasladado a Policía Municipal su preocupación por la posibilidad de que haya adolescentes que celebren reuniones ilegales en los garajes.

Les preocupa alguna de las calles, Señorío de Egulbati, Eransus, Elcano..., pero el temor se extiende en el resto del distrito. Precisamente por ello, para evitar riesgos innecesarios, vecinos y policía municipal ya están en contacto para perfilar un plan que trate de detener la posible negligencia que ya se escucha en el runrún de los adolescentes. “Estamos preocupados por lo que pueda pasar”, indican.

A días de Navidad, con las excepciones sobre la mesa, Seguridad Ciudadana ya tiene diseñado un plan. “Articularemos un dispositivo especial para vigilar el barrio en su conjunto, con especial atención a algunas de las zonas más ‘calientes’ de reunión. Estaremos encima de quienes intenten saltarse las normas”, recuerdan los dirigentes.

ENTRE TODOS

De cara a posibles dudas sobre la legalidad de actuación de los agentes, Policía Municipal adelanta que tendrán casi plena libertad de intervención. Tanto si les abre la puerta del garaje un vecino como si están seguros de la irregularidad que se está cometiendo en el interior del garaje. En este caso, los oficiales tienen vía libre para entrar sin restricciones. “Agradecemos mucho este tipo de la colaboración ciudadana para acciones de este calado no se cometan”, añaden desde el consistorio pamplonés.

Los vecinos, por su parte, valoran la colocación de carteles y avisos pero piensan que no es suficiente. De ahí que pongan en relieve esa labor preventiva que ya se está llevando a cabo. “No es solo Mendillorri, son otros barrios con idénticas malas intenciones”, determinan algunos de los afectados. En este sentido, su máxima se rige por intentar que los jóvenes no incumplan el toque de queda ni se aglutinen dentro de los garajes. “Sabemos que son espacios muy grandes, con recovecos, pero la pandemia se frena entre todos. Sino...”, suspiran.

En consonancia con el policía de barrio, el Ayuntamiento de Pamplona no dudará en actuar. Y avisa de que las posibles infracciones que se comentan llevarán aparejado la suma de las sanciones. Es decir, se podría multar por saltarse el toque de queda, no llevar mascarilla, incumplir el distanciamiento social, hacer botellón... y un extenso etcétera que terminará traducido en cifras. 3.000 euros por organizar el evento; y otros 600 más por cada irregularidad.

