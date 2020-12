Cierran la biblioteca del civivox San Jorge por fallos en la calefacción

Actualizada 16/12/2020 a las 06:00

En Pamplona hace frío. Es una constante y una realidad. Por eso mismo, cuando la calefacción no funciona con el rigor que se le espera, los problemas agigantan sus consecuencias. Es precisamente lo que ha pasado estos días en el civivox San Jorge, situado en la plaza Doctor Gortari. La rotura de una pieza en el sistema de calefacción provocó que los trabajadores de la biblioteca que aloja el edificio viesen inviable desde este jueves mantenerse en sus puestos de trabajo dadas las bajas temperaturas de la sala.

Dado el aviso, los técnicos acudieron a reparar la instalación y descubrieron que la hélice que transporta el aire caliente no ejercía su función. Se pidió la pieza correspondiente y, una vez en manos de los operarios, se dispusieron a colocarla este viernes.

Durante el montaje, descubrieron una segunda avería. El mal estado de otra pieza volvió a retrasar la reparación del sistema de calefacción. “Se pidió una de urgencia y hoy (por ayer) está previsto que finalice el montaje definitivo, por lo que el problema de la temperatura quedaría solventado”, aclaraban desde el área de Cultura. Antes de las 14 horas todo funcionaba con normalidad.

PENSAR DE ANTEMANO

No obstante, a colación del tema del calor, desde el consistorio son más que conscientes de las quejas que suelen transmitirles durante los meses más fríos del año. “Hay que tener en cuenta el diseño del edificio, con cristaleras importantes”, indican los expertos. De ahí que, unido al propio sistema de calefacción, que no calienta lo suficiente cuando se registran heladas en Pamplona, hace que muchos usuarios hayan acusado temperaturas no demasiado óptimas en ocasiones. “Es un problema que lleva años así y cuya solución es complicada de encontrar”, especificaban desde el consistorio. Quede constancia de que el resto de empleados del civivox han seguido trabajando como habitualmente.