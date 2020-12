Vecinos de Itaroa reclaman una pasarela que esperan desde 2003

C. A. M.

08/12/2020

Un grupo de vecinos de la urbanización Itaroa de Huarte, situada al otro lado de la carretera de Aoiz (NA-150), frente al área comercial y de ocio de Itaroa, en terrenos limítrofes con Gorraiz (Valle de Egüés), prepara una asociación para reclamar la construcción de una pasarela peatonal. La exigen y vuelven a poner en evidencia que actualmente no tienen conexión directa con el resto del municipio y que el Ayuntamiento ha cerrado un paso que habían construido sin permiso para salvar un desnivel y cruzar la carretera, de forma insegura, hacia la zona comercial. Lamentan, además, la falta de servicios y atención del Ayuntamiento de Huarte, con problemas en un parque infantil o con la iluminación.

Los impulsores de este grupo, que van a dar los pasos para registrarse oficialmente, piden que se agilice la ejecución de la pasarela, una estructura que les prometieron cuando en 2002 empezó a desarrollarse la urbanización y los primeros vecinos adquirieron sus viviendas y que esperan desde que entre 2003 y 2004 comenzaron a vivir en el terreno. La actuación, sin embargo, no se aprobó hasta que en 2013 se incluyó en el proyecto definitivo de nueva salida hacia el norte de la comarca y desdoblamiento entre Arre y Esteribar y Huarte y Olaz. Pero toda la vía sigue sin consignación presupuestaria, tampoco para que el Ayuntamiento de Huarte adelante la ejecución de la pasarela como le pedía ante el presupuesto de 2021 el Grupo Independiente Huarte, en la oposición municipal. El proyecto completo se contempla sobre los terrenos entre Arre y Olaz que se reservaron a principios de siglo para el desdoblamiento.

Los vecinos eligieron el jueves pasado a un grupo que va a gestionar el registro de la asociación y que incluso baraja dirigirse a la dirección general de Obras Públicas, y al Defensor del Pueblo. Obras Públicas aprobó el proyecto para la vía y la pasarela en 2013, con un presupuesto de 21,5 millones, que ha “chocado” con la falta de fondos para nuevas carreteras y grandes infraestructuras viarias en Navarra.

ATAJO CERRADO

El cierre del atajo que se empezó a preparar cuando llegaron los primeros vecinos a Itaroa residencial reactivó a los vecinos, reconocen. Lo ordenó el ayuntamiento con una señal de prohibido el paso y una cerca de madera. Se arrancó poco después y pusieron una cinta policial y de nuevo una valla de madera pintada en verde. No niegan los vecinos que es un paso “ilegal” y que dirige los pasos a la carretera de Aoiz, en una zona sin paso preparado para peatones. “No es legal y nos jugamos la vida para cruzar muchas veces”, asienten. “Pero no se hace nada. Nos tienen abandonados con eso y otras demandas, pero no a la hora de cobrar impuestos”.

El paso seguro alarga el recorrido más de dos km, comentan. De los 700 m. que distan desde las primeras casas habitadas en Itaroa a la zona comercial y de ocio del mismo nombre a los 3 kilómetros que hay saliendo desde la rotonda que lleva a Gorraiz, Itaroa y Olaz y obliga a caminar por Olaz y la zona de Berroa. “Es un camino más largo, pero además no se mantiene ni la vegetación ni la vía. Ahora lo presentan como inversión para los presupuestos participativos, pero es para lavar la imagen”, denuncian. El paso se usa para acceder a Itaroa comercial y de ocio, para hacer compras y deporte. Pero también como camino hacia el casco urbano de Huarte.

El acceso peatonal desde Itaroa y la mejora de la seguridad en ese punto se debatieron en el pleno de presupuestos municipales de 2021. GIH volvió a pedir una partida, a través de una enmienda. Pero esta vez el gobierno municipal (EH Bildu y Geroa Bai) y hasta el PSN, que se abstuvo y facilitó la aprobación, recordaron que la obra era competencia del Ejecutivo. Geroa y el PSN en sendas notas hablaron de que negocian un convenio para poder acometerla. GIH cuestionó que no se diera prioridad como inversión municipal y se negociaran otras inversiones del Ejecutivo.