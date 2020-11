Mayor vigilancia policial para evitar basura fuera del contenedor en Pamplona

Actualizada 26/11/2020 a las 12:19

Una moción del PSN sobre la suciedad en torno a los contenedores, por las bolsas de residuos y hasta voluminosos que se dejan fuera, recordó que este año Policía Municipal envió a Mancomunidad una veintena de propuestas sancionadoras. Y es que, si bien las competencias recaen sobre la Mancomunidad, la entidad no dispone de medios para el control como sí el Ayuntamiento a través de sus agentes locales. Por eso, la moción de los socialistas ayer en Urbanismo pedía intensificar sus labores de vigilancia.



Y no sólo eso, también que el personal municipal de limpieza, aunque no fuera su cometido, depositara dentro las bolsas que pudiera encontrar en el exterior para contribuir a una mayor higiene de la vía pública. El concejal Xabier Sagardoy, encargado de presentar la moción, lo resumió en un único punto: que el Ayuntamiento de Pamplona continúe e incremente la colaboración de Mancomunidad para frenar este fenómeno.



Todos los grupos, tanto desde a oposición de EH Bildu y Geroa Bai como el de la alcaldía de Navarra Suma apoyaron la declaración. El edil del de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad Fermín Alonso (Navarra Suma) dijo que su voto afirmativo era porque pensaba que era una propuesta “bien intencionada” y que se quería mejorar el servicio. Aunque, comenzó con un reproche a los socialistas. “La competencia es de Mancomunidad y no traigo fotos de contenedores sucios y llenos como han hecho ustedes pensando que era nuestra la competencia”.



Alonso añadió que no aportaba ese material gráfico porque consideraba que el trabajo de Mancomunidad era el adecuado. “Y además mantenemos una buena relación. Los expedientes sancionadores son a instancias de nosotros y los empleados de limpieza ya meten las bolsas de basura o avisan a Mancomunidad si se encuentran con voluminosos”.



Palabras que Sagardoy replicó enfadado y reprochó a Alonso que no hubiera aportado qué medidas aplicarán desde su área para evitar este problema”. Más adelante le acusó de dejación en el tema de limpieza. “Así están las papeleras llenas, recortes en la brigada de limpieza y Pamplona cada día más sucia, lo que puede atraer a las ratas, señor Villanueva”, dijo al concejal de Salud, de Navarra Suma. A esto ya no quiso contestarle Fermín Alonso, pero ya antes le replicó que no se “iba a comer” las competencias que no eran suyas e insistió en que se trabajaba de forma coordinada.



Desde EH Bildu, Joxe Abaurrea, destacó el buen funcionamiento de Mancomunidad mientras que Javier Leoz (Geroa Bai) recordó la campaña de vigilancia hecha en el Casco Viejo de la mano con Policía Municipal. “Y el problema se ha solucionado”.