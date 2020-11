Escaparate para dar gracias y ánimos

Actualizada 21/11/2020 a las 06:00

Desde que hace quince años abrió su establecimiento de estética en el número 3 de la plaza San Juan de la Cadena, el escaparate de Nieves Fernández Sáinz ha sido su carta de presentación. Pero no sólo de sus productos, también de su forma de pensar y vivir. Por eso, durante la pandemia, apareció el arco iris símbolo de apoyo a la sanidad que se recreó con un ramillete de flores.

Ahora llega la Navidad pero no ha querido la típica postal de nieve, acebo y guirnaldas. “La pandemia sigue estando aquí y pensé que había que hacer algo solidario con la gente que está en primera fila, como sanitarios o limpiadores, además de mandar ánimos a los que les ha castigado tan duramente como a la hostelería”. Y así se lo contó a la decoradora Arantxa Beruete, encargada de materializar las ideas de Nieves.

El reto era difícil, había que intercalar frases en una estampa de estos días de fiesta. “Pero Arantxa, como siempre, supo hacerlo muy bien”. La propuesta de la decoradora, y que al final ha sido la apuesta, era meter frases en bolas de Navidad transparentes. De momento, hay seis. Y de momento porque Nieves conserva una por si acaso se le ocurre algún homenaje más. “Porque eso he querido, que sea un reconocimiento a la gente que trabaja, a los que la sufren y también un poco de concienciación, que no se olvide que no podemos bajar la guardia. Y como este es un lugar de paso, confío en que el mensaje llegue a la gente”.

Los protagonistas son la hostelería, el sector sanitario, la educación, los empleados de limpieza, las personas fallecidas y, finalmente, un mensaje de esperanza para todo el mundo. “Lo puse este martes, cuando otros años esperaba al puente foral. Pero he querido adelantarlo para que se vean los mensajes más tiempo y también porque es mucho trabajo que merece la pena que tenga mayor número de días que en otras ocasiones”.

Dice que ya ha comenzado a recibir las primeras felicitaciones, tanto de clientas como de gente que pasa por la calle y se detiene a mirar el escaparte. Y entre los que entran a su establecimiento, un gracias que ella ha sentido especialmente, la de aquellas que trabajan en el sector sanitario.