Y la zanja sigue abierta en Huarte

Actualizada 20/11/2020 a las 06:00

Ocho años y todavía pendiente. El cierre de una zanja de 4,5 metrosde profundidad en medio de un espacio privado de uso público en Huarte sigue sin resolverse. Acumula sentencias. La última, de julio, dejó sin efecto un requerimiento municipal a los propietarios de un edificio próximo que inicialmente había tenido el visto bueno de otra instancia unos meses antes. En ella les pedía el plan de actuaciones para el cierre de la zanja, entre los bloques de los portales 2 y 4 - 6 de la calle Iturriondoa.

Recurrieron el requerimiento al entender que no era de su competencia, sino de la promotora de las viviendas. En primera instancia, los tribunales dieron la razón al Consistorio. Ante la apelación de la comunidad de propietarios, la respuesta ha sido favorable a su petición de revocar el acuerdo municipal. El problema salió a la luz, de nuevo, en uno de los plenos que Huarte celebró en octubre. Germán Santos, uno de los cuatro concejales del Grupo Independiente Huarte 2019-2023 se interesó por el devenir del expediente. Preguntó por los pasos a seguir por parte del Consistorio, una vez que su petición había sido revocada. De la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo se desprende que el requerimiento no era adecuado al formar parte la urbanización de un convenio de la promotora del edificio, ya extinta, con el Ayuntamiento. Es decir, que como propietarios finales no estaban obligados por el acuerdo anterior. La respuesta recibida hasta ahora por el grupo independiente, en la oposición en Huarte, es que se analiza a nivel técnico y jurídico un asunto del que no esconden su complejidad. “Se trata de una zona privada, de uso público, en la que el Ayuntamiento no puede actuar libremente. Y ahora el requerimiento ha sido revocado. Además, según se nos ha informado, técnicamente debe de ser complejo porque se debió de proyectar un garaje de mayor dimensión al ejecutado y no se ha debido cerrar de manera correcta para poder rellenar la zanja directamente, sin afectar al sótano”.